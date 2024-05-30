عبدالمنعم السيد: تحويل الدعم من العينى للنقدى فكرة جيدة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي فكرة جيدة اتبعتها كثير من الدول.. وينبغي مراعاة هذه الضوابط أثناء التطبيق.

وأضاف عبدالمنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس: "من المتوقع أن يزيد سعر طن القمح على مستوى العالم بنسبة 10 - 15% في العام المقبل".

وأشار عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن تكلفة الـ100 مليار رغيف خبز حوالي 126 مليار جنيه، وهذه التكلفة تتحملها الدولة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحاول تقليل فاتورة الدعم لكي تستطيع الاستمرار به.