الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقل نهائى دورى سوبر السلة بين الأهلى والاتحاد لصالة ستاد القاهرة

الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، نقل المباريات النهائية في ختام دوري السوبر للمحترفين بين الأهلي والاتحاد السكندري إلى الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 6 يونيو بصالة الدكتور حسن مصطفى لتقام في نفس الموعد على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وجاء ذلك بعد موافقة النادي الأهلي تقديرًا لمشاعر جماهير الإسكندرية، وتلبية لطلب نادي الاتحاد السكندري، الذي فقد أحد مشجعيه بصالة حسن مصطفى إثر حادث أليم نتيجة سقوط المسطح الخشبي الخاص بكاميرات القنوات الفضائية العام الماضي.

وأثنى مجلس إدارة الاتحاد على موقف النادي الأهلي وبالعلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الكبيرين.

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