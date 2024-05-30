الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يؤجل «فك القيد» إلى يناير المقبل: «مفيش فلوس»

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر فى الزمالك عن صدمة لجماهير النادى، تتمثل فى عدم قدرة الإدارة على حل أزمة منع فريق كرة القدم من القيد لـ٣ فترات، خلال الموسم المقبل، فى ظل تمسك المهاجم المغربى خالد بوطيب بالحصول على مستحقاته كاملة لدى «القلعة البيضاء»، التى تبلغ ٢ مليون و٤٠٠ ألف دولار. 

وصدر حكم عن الاتحاد الدولى لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية بتغريم الزمالك ٢ مليون و٤٠٠ ألف دولار لصالح مهاجمه المغربى السابق، خالد بوطيب، وإيقاف القيد لـ٣ فترات حتى السداد، بعد فسخ التعاقد مع اللاعب من طرف واحد.

وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن إدارة الزمالك لن تتمكن من فك القيد إلا بدفع هذا المبلغ الضخم لمهاجم الفريق السابق، وحاول مسئولو القلعة البيضاء التواصل معه خلال الأيام القليلة الماضية لحل الأزمة بشكل ودّى، لكن اللاعب رفض أى تفاوض، وتمسك بالحصول على قيمة الغرامة كاملة.

وأضاف المصدر أن إدارة «القلعة البيضاء» تلقت أيضًا تأكيدات من محامى النادى بصعوبة الموقف فى قضية جايمى باتشيكو، المدير الفنى الأسبق للفريق، مؤكدًا أن موقف المدرب البرتغالى أقوى، وسيحصل هو الآخر على حكم نهائى ضد النادى، بغرامة مالية تصل إلى ٣ ملايين و٨٠٠ ألف دولار.

وواصل: «موقف باتشيكو مشابه لخالد بوطيب، فلن يقبل هو الآخر بفكرة التقسيط، وسيطلب الحصول على قيمة الغرامة كاملة من الزمالك، بما يعنى أن قيمة الغرامات المطلوبة من النادى قد تصل إلى أكثر من ٢٩١ مليون جنيه، ينبغى دفعها كاش».

وتابع: «بناءً على ذلك، استقرت إدارة الزمالك على تأجيل فك القيد إلى يناير المقبل، وليس فى الانتقالات الصيفية لهذا الموسم، على غرار ما حدث فى الموسم الجارى، بسبب صعوبة توفير المبلغ المطلوب، خاصة فى ظل باقى الالتزامات المالية، من عقود لاعبين ومدربين فى كل الألعاب».

وأغلقت إدارة الزمالك ضم أى لاعب من صفوف الأهلى، بعدما تلقت ترشيحات للتعاقد مع أكثر من لاعب فى صفوف الغريم، على رأسهم المالى أليو ديانج، وأحمد عبدالقادر.

وأبلغت إدارة الزمالك الوسطاء والوكلاء بعدم ضم أى لاعب من صفوف الأهلى، إلا بعد استئذان مجلس إدارة «القلعة الحمراء» والحصول على موافقته، من أجل الحفاظ على العلاقة القوية بين الناديين فى الوقت الحالى.

ورفضت إدارة «القلعة البيضاء»، كذلك، الدخول فى مزايدات على ضم أى لاعب من الأهلى، أو دخول فى منافسة مع «المارد الأحمر» على أى صفقة من الأساس، خاصة مع استغلال بعض وكلاء اللاعبين المنافسة بين الناديين فى رفع أسعار اللاعبين بشكل مضاعف.

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