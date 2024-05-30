الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدرب إمام عاشور يكشف حقيقة صورة اللاعب بالقميص الأحمر: من دورة مدرسية.. ولم يلعب لبراعم الأهلى

إمام عاشور من دورة
إمام عاشور من دورة مدرسية

أصبح معشوق جماهير القلعة الحمراء و«تاجر السعادة» منذ انضمامه إلى صفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فى صفقة صُنفت على أنها «صفقة القرن»، والأهم من بين الانتقالات التى حدثت للاعبين بين القطبين.

تألق إمام عاشور فى الملاعب ليس فقط ما يلفت أنظار الجماهير إلى موهبته الكبيرة، لكن أيضًا إثارة اللاعب الجدل فى بعض الأوقات هو ما يلفت الأنظار ويجعل الجميع يتحدث عنه.

«إمام» أراد بعد ساعات قليلة من تتويجه مع الأهلى بلقب دورى أبطال إفريقيا، وهو اللقب القارى الأول للاعب منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، أن يثير الجدل بعدما أعاد نشر صورة كان قد نشرها صديق مقرب منه فى الطفولة وهو يرتدى قميص الأهلى، وكتب اللاعب عليها «من صغرى بعشقه.. عايش جوا قلبى واسمك برفعه».

وتفاجأ أغلب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعى بصورة إمام عاشور بقميص الأهلى وهو صغير، رغم أن اللاعب كان فى صفوف الزمالك، وتحدث قبل رحيله عن القلعة البيضاء إلى الاحتراف فى نادى ميتلاند الدنماركى، وقال إنه «زملكاوى من صغره».

ولكشف الحقيقة ومعرفة أصل تلك الصورة، تواصلت «الدستور» مع الكابتن إيهاب غنيم، مدرب فريق منية النصر بالقسم الثالث، الذى اكتشف إمام عاشور، وكان يتولى تدريبه فى قطاع الناشئين بنادى غزل المحلة، والذى أكد أن «إمام» لم يلعب مطلقًا فى براعم نادى الأهلى، وأن الصورة كانت بعد انتهاء إحدى الدورات المدرسية فى مدينة السنبلاوين، التى كان الأهلى ينظمها فى الأقاليم لاكتشاف المواهب.

وأضاف: «ما أعرفه عن إمام عاشور هو أن عائلته بالكامل تنتمى لنادى الزمالك، وشقيقه الأكبر محمد كان لاعبًا فى صفوف فريق غزل المحلة مواليد ٩١، قبل أن يتم الاستغناء عنه من قبل النادى بعد تعرضه لإصابة قوية فى القدم، وهذا الأمر كان سببًا فى رفض الحاج عاشور، والد إمام، أن يلعب ابنه فى صفوف الغزل، خوفًا من أن يتعرض لنفس مصير شقيقه».

وتابع: «إمام تم اكتشافه عن طريق الكابتن عمر عبدالله، أحد أساطير الغزل، عندما شاهد اللاعب فى أول يوم اختبارات لفريق البراعم، حيث جاء للنادى بصحبة شقيقه (محمد)، ودون علم والده، الذى كان يرغب فى أن يلعب نجله الصغير بأحد أندية القاهرة، وليس الغزل، والطفل الصغير نال إعجاب الجميع، وفى مقدمتهم الكابتن عمر، الذى كان يشرف على قطاع الناشئين، وهو من كلفنى بالذهاب إلى منزل أسرة اللاعب وإقناع والده بأن يوقّع ابنه لنادى غزل المحلة».

وواصل: «ذهبت إلى السنبلاوين، ونجحت فى إقناع الحاج عاشور بعد رفض قوى فى البداية، وصار إمام أحد أهم لاعبى القطاع فى النادى».

وأشار إلى أن الكابتن إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين السابق بنادى إنبى، حاول ضم اللاعب من غزل المحلة أكثر من مرة لكن الصفقة لم تتم، لعدم الاتفاق حول الأمور المالية.

إمام عاشور مدرب إمام

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