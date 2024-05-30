الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع الحرارة واضطراب الملاحة.. "الأرصاد" تكشف طقس الأيام المقبلة

الطقس - أرشيفية
الطقس - أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الأسبوع المقبل، اعتبارًا من غدٍ الجمعة الموافق 31 مايو الجاري إلى الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة على بداية موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، اعتبارا من الغد وتستمر خلال الأسبوع المقبل.

حالة الطقس خلال الأسبوع

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (40:30 كم/س) وارتفاع الأمواج (2.5:1.5 متر).

ولفتت الأرصاد إلى نشاط للرياح على مناطق متفرقة، فضلًا عن انخفاض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

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حالة البحر 

  • البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.
  • خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.
  • البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية.

 

ارتفاع الحرارة

وكان الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرًا خلال تصريحات للتليفزيون المصري، إنه بدءًا من الغد سنشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية على اغلب انحاء البلاد، وتسجل القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية وتصل الي 35 درجة على السواحل الشمالية.

وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الفترة:

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