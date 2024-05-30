الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يواجه شبح الإيقاف 4 سنوات.. رمضان صبحى يعترف بإفساد «عينة المنشطات»

رمضان صبحي
رمضان صبحي

«أنا مش زعلان من رمضان صبحى، أنا زعلان عليه».. جملة قالها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى فى إحدى المقابلات التليفزيونية، بعد أيام من انتقال «العفيجى» إلى بيراميدز، ورفضه الاستمرار مع الأهلى.

ويبدو أن نبوءة «الخطيب» تتحقق، بعدما تراجعت القيمة السوقية لـ«صبحى» من ٤ ملايين يورو، حين كان يرتدى تيشيرت الأهلى، إلى 2.2 مليون يورو حاليًا، بجانب ابتعاده عن الانضمام لصفوف منتخب مصر، بعدما كان إحدى الركائز الأساسية فى تشكيل «الفراعنة».

جاءت الطامة الكبرى التى تهدد بإنهاء مستقبل رمضان صبحى فى كرة القدم، المتمثلة فى إتلاف عينة خاصة به، تحصل عليها فريق مختص من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ما يهدد بإيقافه لمدة تصل إلى ٤ أعوام.

تعود أزمة اللاعب الحالية مع المنشطات إلى نهاية مباريات فريقه فى الموسم الماضى، حين جرى استدعاؤه للحصول على عينة منه، للكشف عن تعاطيه المنشطات من عدمه، بعد إحدى مباريات فريقه، ليثبت فيما بعد أنه تلاعب بالعينة، لتوجه له المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تهمة إتلاف العينة.

وفجر جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، فى أحد البرامج الحوارية، خلال رمضان الماضى، مفاجأة كبرى، حين قال إن نجم بيراميدز يواجه تهمة الإيقاف لتعاطيه المنشطات، وخضع اللاعب بعدها إلى جلسة استماع أمام المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ومع مطلع الأسبوع الجارى، جرى إخطار اللاعب وناديه بقرار إيقافه لحين خضوعه لجلسة استماع جديدة، فى موعد أقصاه ٦ يونيو المقبل.

وكشف مصدر داخل المنظمة عن أن جناح فريق بيراميدز اعترف بالعبث فى عينة المنشطات الخاصة به، لذا بات مهددًا بالإيقاف أكثر من عامين، مضيفًا: «من الممكن أن تصل عقوبة الإيقاف إلى ٤ سنوات».

وواصل المصدر، لـ«الدستور»: «اللاعب خضع لجلسة استماع أمام المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، واعترف بأنه أفسد العينة بوضع ماء عليها، قبل أن يسلم عينة أخرى للكشف عن المنشطات، بعد هذه الجلسة، وجاءت نتيجة العينة سلبية».

وأكمل:«صبحى وبيراميدز تقدما بالتماس للتغاضى عن العقوبة المفترض توقيعها أو حتى تخفيفها، بعد تأكيد اللاعب تزويره العينة»، مؤكدًا أن «اعتراف صبحى بالتلاعب فى العينة الخاصة به يدينه، وقرار إيقافه من عدمه يرجع للمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، التى جرى إبلاغها بتفاصيل الأزمة، وليس المنظمة المصرية، كما أن العينة الثانية التى جاءت سلبية لن تعفى اللاعب من العقوبة، بسبب اعترافه بالتلاعب فى العينة الأولى».

وقال هانى زهران، محامى رمضان صبحى، إنه طلب تحديد جلسة استماع، بعد قرار إيقاف اللاعب مؤقتًا بتهمه إفساد العينة، معتبرًا أن «تسلسل الأحداث يؤكد الظلم الواضح على اللاعب، مع وجود علامة استفهام كبيرة بسبب صدور قرار إيقافه بعد 10 أشهر كاملة من خضوعه لكشف المنشطات».

فيما فجر مسئول سابق فى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد، لـ«الدستور»، أن رمضان صبحى من الممكن ألا يتعرض للإيقاف، حال لجوئه للمحكمة الرياضية، بسبب وجود «خلل» فى آليات جمع العينة من قبل المنظمة، فضلًا عن التأخر فى الإعلان عن وجود تلاعب فى العينة من عدمه.

رمضان صبحى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مكافحة المنشطات فريق بيراميدز

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