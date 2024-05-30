الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التموين: الدولة مستمرة في دعم الخبز.. والجميع يعمل لصالح المواطن

الدكتور أحمد كمال
الدكتور أحمد كمال

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن تحريك سعر الخبز كان طفيفا جدا جدا لأن الحكومة تحركت من 5 قروش لـ 20 قرشا، لافتا إلى أن مخاوف الموطنين تم أخذها في الاعتبار، والحكومة تدعم الرغيف بـ 105 قروش والمواطن يدعم بـ 20 قرشا.

وأضاف، متحدث التموين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس:" ما حدث هو ترشيد للدعم، والجميع يعمل لصالح المواطن، وبدل ما العشرين رغيف بجنيه هيكونوا بـ 4 جنيه لكن مع الحفاظ على الجودة.. واللى بيوفر رغيف بياخد 10 قروش مكانه".

وأشار إلى أن الدعم العيني سواء للخبز أو الدعم النقدي المشروط للسلع التموينية مستمر.

وأكد أن ترشيد دعم الخبز يسهم في استمراره دون تغيير في وزن الرغيف أو عدده، موضحًا أن الدولة مستمرة في دعم الخبز بتحملها عن كل رغيف 85% من تكلفته.

ولفت إلى أنه ليس هناك تغييرا في حصة المواطن من حيث العدد أو وزن الرغيف، متابعًا:" ننتج سنويا ما يقارب من 100 مليار رغيف خبز يكلفنا نحو 125 مليار جنيه تتحمل منها الدولة 105 مليارات جنيه.

مانشيت وزارة التموين سعر الخبز التموين 5 قروش الرغيف

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