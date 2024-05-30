الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حرارة مرتفعة وأزمة مياه.. تقرير يرصد معاناة فقراء "نيو دلهي"

نيو دلهي
نيو دلهي

سلط تقرير لـ"الجارديان" اليوم الخميس، الضوء على درجات الحرارة القاسية التي تشهدها الهند خاصة في العاصمة دلهي، مشيرة إلى أن الحرارة تجاوزت الـ 45 درجة مئوية، وأرهقت السكان البالغ عددهم 29 مليون نسمة، لكن الأكثر فقرا هم الأكثر معاناة. 

وأشارت إلى الضجة التي شهدتها إحدى شوارع العاصمة الهندية المزدحمة، مع دخول صهريج المياه، حيث ركض العشرات من السكان بشكل محموم خلفه، ملوحين بالدلاء والزجاجات والخراطيم، وقفزوا فوقه للحصول على قطرة واحدة مما تم تخزينه بداخله. 

الاكثر سخونة على الاطلاق 

txt

مع قدوم الصيف..خبراء يطرحون حلولا لمواجهة تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الهواتف المحمولة

 

وارتفعت درجات الحرارة في ذلك اليوم إلى 49 درجة مئوية، وهو اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق - وفي العديد من الأماكن في جميع أنحاء عاصمة الهند الشاسعة، التي يسكنها أكثر من 29 مليون شخص، نفدت المياه.

في كل صباح، يكون تريبتي، وهو عامل في مجال الصحة الاجتماعية يعيش في منطقة مخيم فيفيكاناند الفقيرة، من بين أولئك الذين يضطرون للوقوف تحت أشعة الشمس الحارقة مع الدلاء والأواني، في انتظار وصول صهريج المياه.

وقال: "يتعين على الناس الانتظار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات في الطابور للحصول على دلوين من الماء فقط.. ارتفاع درجة الحرارة جعل الأمر أسوأ، مع ارتفاع درجات الحرارة، نحتاج إلى المزيد من المياه ولكن العرض يتناقص في الواقع. نحن نعاني بشدة والحرارة تجعل الحياة مستحيلة”.

وبحسب الصحيفة فإن دلهي ليست غريبة على الحرارة، ويجلب صيفها دائمًا درجات حرارة خانقة، ويحبس الأغنياء أنفسهم في منازلهم المكيفة، بينما تتجمع الأسر الفقيرة تحت المراوح وتغطي نفسها بالخرق المبللة.

الإجماع بين الخبراء والمقيمين هو أن درجات الحرارة في الصيف ترتفع الآن بشكل منتظم أعلى بكثير من المعتاد حيث تتحمل الهند وطأة أزمة المناخ.

و اجتاحت موجة حارة معظم شمال الهند في شهر مايو - حيث ارتفعت درجات الحرارة هذا الأسبوع على التوالي فوق 45 درجة مئوية - مما جعل الظروف لا تطاق بل وتهدد حياة الملايين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف تبريد أنفسهم أو يضطرون إلى العمل في الخارج في وظائف البناء أو العمل. وسجلت بعض أجزاء المدينة درجات حرارة وصلت إلى 52 درجة مئوية يوم الأربعاء، رغم أن المسؤولين قالوا في وقت لاحق إن هذه ربما كانت قراءة خاطئة.

كما عانت المدينة من نقص مزمن في المياه خلال الأيام القليلة الماضية حيث عجزت السلطات عن تلبية الطلب المتزايد، مما تسبب في معاناة جماعية بين الفقراء، الذين لا يجدون في كثير من الأحيان وسيلة للتبريد سوى غمر أنفسهم بالمياه أو استخدامها في مبردات الهواء. 

 وقالت حكومة دلهي إنها أنشأت "غرفة حرب" خاصة بالموجات الحارة لإرسال صهاريج المياه إلى أي مكان تحتاج إليه.

وتفاقمت الأوضاع بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في جميع أنحاء العاصمة بعد أن بدأ الملايين في تشغيل مكيفات الهواء، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. ووصف نيتين سينغ، 45 عاماً، وهو محامٍ يقيم في حي لاجبات ناجار، الأثر المدمر لانقطاع التيار الكهربائي اليومي في منزل يتقاسمه مع أطفاله الصغار وأب مريض يبلغ من العمر 81 عاماً. وقال إنه منذ أن بدأت موجة الحر، أصبحت دلهي "غير صالحة للعيش".

 

الهند درحات الحرارة دلهي الاكثر فقرا الاكثر معاناة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

تفاصيل اجتماع وزير التموين مع شعبة المخابز لبدء تطبيق سعر الخبز

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة