3 لاعبين «تحت التقييم».. كولر يستقر على طرد 6 نجوم من جنة الأهلي

يعقد مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بالنادى الأهلى، عقب عودته من الإجازة التى حصل عليها فى سويسرا، بعد التتويج بلقب بطولة دورى أبطال إفريقيا- جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادى، بحضور محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط لفريق الكرة، وعدلى القيعى، رئيس شركة الكرة.

ويناقش «كولر» مع مسئولى الأهلى، خلال الجلسة، قائمة اللاعبين الذين يرغب فى رحيلهم عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، مع وضع عدد من اللاعبين الآخرين تحت التقييم، لتحديد مصيرهم فى نهاية الموسم.

وقال مصدر فى الأهلى إن المدرب السويسرى استقر على رحيل محمود متولى، مدافع الفريق، بسبب كثرة إصاباته، على أن يستعين به خلال الفترة المقبلة، من أجل المساهمة فى تسويقه، وتحقيق مكسب مادى للفريق من بيعه.

كما استقر «كولر» على بيع خالد عبدالفتاح، الظهير الأيمن، خاصة بعد تألق محمد هانى وعمر كمال، وعدم اعتماده على اللاعب نهائيًا، بجانب طاهر محمد طاهر، جناح الفريق، بعدما فشل فى إثبات جدارته بالاستمرار مع «المارد الأحمر».

وطلب «السويسرى»، كذلك، عدم تحويل إعارة محمود الزنفلى، حارس المرمى، إلى بيع نهائى، وإعادته إلى فريق الداخلية من جديد، بعد تألق مصطفى شوبير، وعودة محمد الشناوى من الإصابة، بجانب التخلص من التونسى محمد الضاوى «كريستو»، رغم قناعته بمهارات اللاعب، فى ظل الإصابات المتكررة التى يتعرض لها اللاعب، علاوة على الفرنسى أنتونى موديست، لفشله فى إقناع الجميع بتمديد عقده لمدة موسم آخر.

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد أن المدير الفنى وضع الثلاثى: أحمد عبدالقادر وكريم وليد «نيدفيد» وعمرو السولية تحت التقييم إلى نهاية الموسم الجارى، خاصة مع كثرة إصاباتهم.

وأوضح المصدر أن المدرب السويسرى كان يرغب فى رحيل الثلاثى بسبب الإصابات، لكن لجنة التخطيط رفضت بشكل قاطع، حتى توصل الطرفان إلى وضع اللاعبين الثلاثة تحت التقييم حتى نهاية الموسم الجارى، خاصة مع وجود مخاوف من انتقال أى منهم إلى الزمالك.

وتشهد الجلسة، كذلك، استعراض الأسماء المرشحة لارتداء الفانلة الحمراء فى الموسم المقبل، بعدما تلقت لجنة التخطيط والمدير الفنى سيرًا ذاتية لأكثر من ٣٠ لاعبًا، وسط رغبة الأخير فى إبرام صفقات قوية لتدعيم بعض المراكز، خاصة الدفاع والظهير الأيسر والوسط المهاجم والمهاجم الصريح.

وتضم قائمة الأسماء المرشحة للانضمام إلى خط دفاع الأهلى كلًا من: أحمد كالوشا «إنبى»، ومحمد رجب «بلدية المحلة»، ومحمد إسماعيل ومصطفى العش «زد»، وإياد العسقلانى المحترف فى روسيا، وأحمد حجازى «اتحاد جدة»، والجزائرى زين الدين بلعيد «اتحاد العاصمة»، بجانب المغربى بدر بانون، والتونسى علاء الدين زهير.

وبالنسبة لخط الوسط والوسط المهاجم، فهناك ترشيح لأكثر من لاعب، تحسبًا لرحيل المالى أليو ديانج، بداية من تيبوهو موكوينا نجم خط وسط صن داونز الجنوب إفريقى، وغنام محمد لاعب مودرن فيوتشر، وأحمد عادل ميسى لاعب الاتحاد السكندرى، وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز، أما خط الهجوم فضم: أحمد أمين «قفة» مهاجم إنبى، ومابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى.