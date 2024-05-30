محمد شردى: "القاهرة الإخبارية" تحولت إلى مصدر دقيق للمعلومات خلال شهور

تقدم الإعلامي محمد مصطفى شردي، بخالص التهنئة لفضائية «القاهرة الإخبارية» بعد فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب في البحرين.

جائزة التميز الإعلامي

قال الإعلامي محمد شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه توقع في وقت سابق حصول "القاهرة الإخبارية" على جائزة، فبالنسبة للصحفيين كانت القناة مجرد تجربة وليدة، وتحولت خلال شهور إلى مصدر للأخبار يضمن وصول المعلومة بدقة وسرعة تفوق وكالات الأنباء.

التغطية الدقيقة لـ”القاهرة الإخبارية"

وأضاف أن هذه الجائزة التي حصلت عليها "القاهرة الإخبارية" تبرهن أننا أمام مخطط سليم للتغطيات.

وحرص برنامج "الحياة اليوم" على عرض بعض الصور والفعاليات التي تميزت بتغطيتها قناة "القاهرة الإخبارية" لعددٍ من الأحداث حول العالم، وخاصة تغطية أحداث فلسطين.