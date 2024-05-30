المستشار جمال التهامى: اعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين زادتهم صلابة

أكد المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن اعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين زادتهم صلابة، أيضًا زادت القضية الفلسطينية أكثر تأييدا، من قبل عدد كبير من الدول خاصة الدول الأوروبية، والتي بدأت واحدة تلو الأخرى الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية، إكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن العالم بدأ يشعر بمسئوليته تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تجاه شعب أعزل.

وأشار جمال التهامى إلى أن مصر متحملة أعباء القضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى الآن، وما يقوم به الرئيس السيسي من اتصالات واجتماعات ولقاءات مع دول الجوار ودول العالم، كي يصل المساعدات لشعب غزة ورفح الفلسطينية يدل على أن مصر تتحمل القضية الفلسطينية بشكل كامل.