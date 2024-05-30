الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ياسر قمر يوجه رسالة مهمة للجماهير بعد نهاية "موسم الطائرة"

ياسر قمر
ياسر قمر

وجه ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرةرسالة مهمة إلى جماهير الكرة الطائرة المصرية بعد نهاية موسم ناجح لمجلس إدارة الاتحاد شهد سيطرة كبيرة لكافة المنتخبات الوطنية على صعيد الناشئين والشباب والكبار رجال وسيدات.

وأكد المهندس ياسر قمر  خلال تصريحاته الإعلامية مساء الخميس أن الاتحاد تشرف بتواجد الجماهير في تصفيات المنطقة مع المنتخب وكذلك في مباريات السوبر بين الأهلي والزمالك، مؤضحًا  أنه لا توجد رياضة بدون  جماهير، وعدم وجود الجمهور  في أي لعبة يقلل من أهميتها.

أضاف ياسر قمر قمر أن الجماهير تعد عاملًا مؤثرًا وأساسيًا لكل بطولة وهو ما شاهدناه في مباريات الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والكونفدرالية والشكل المميز الذي أسهم كثيرًا في سيطرة مصر على منصات إفريقيا.

وتابع رئيس اتحاد الكرة الطائرة أن تواجد الجمهور يزيد من إثارة اللعبة وتحفيز ودعم اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم للتتويج بالبطولات.

أتم قمر أن الجماهير عليهم دور كبير في استمرار تواجدهم في المدرجات من خلال التشجيع والدعم بشكل حضاري ولائق دون تجاوزات لفظية أو تعدي على المدرجات والممتلاكات العامة

من ناحية أخرى ينتظم  منتخب مصر حاليًا في  معسكر مغلق في صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر استعدادًا للمشاركة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي بالإضافة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024

الاسباني فرناندو  مونزو يتحدث عن حظوظ فراعنة الطائرة في الاولمبياد

أكد الإسباني فرناندو مونزو المدير الفنى لمنتخب الرجال للكرة الطائرة أن معسكر الفراعنة الحالي  المقام بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر حقق العديد من المكاسب أهمها الانسجام بين جميع اللاعبين وكذلك الارتقاء بالمستوى الفنى والبدنى لكافة عناصر المنتخب.
واضاف قائلا:الجهاز الفني استقر على استمرار  18 لاعبًا بالمعسكر الحالي لخلق مزيد من التنافس والحماس بين الجميع وسيتم توجيه الشكر لاربع لاعبين مع نهاية المعسكر والاكتفاء بعدد 14 لاعبًا قبل السفر الى الصين للمشاركة في مباريات التحدي.

وعن حظوظ منتخب مصر في الاولمبياد كشف الاسباني فرناندو مونزو  أن المنافسة في دورة الألعاب الأوليمبية في غاية الصعوبة نظرًا لقوة المنتخبات المشاركة فهم أفضل 12 منتخب في العالم والمنافسة بين الأقوياء تكون في غاية الصعوبة ولكنها تحدى رائع.

وأشار الاسباني فرناندو  ونسعي للوصول  بالفراعنة  لأفضل نقطة خلال المعركة الأولمبية.

وعن سر نجاح الاسباني مع فريق الأهلي قال: منظومة الاهلي رائعه وتساعد على النجاح وكذلك اللاعبين والجهاز المعاون والجمهور كلها منظومة متكاملة تساعد على الإبداع والتألق.

ونفي مونزو أن يكون العمل مع الأندية أسهل من المنتخبات مؤكدًا أن مهمة القيادة الفنية شاقة ولا يوجد  فرق بين العمل مع النادي 
أو المنتخب ولكن وجب أن أوجه الشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر على ثقتهم الغالية في شخصي والدعم المستمر والصلاحيات الغير محدودة لي واعاهدهم ببذل اقصي جهد من أجل تحقيق أهداف مجلس إدارة الاتحاد.

ويستعد منتخب رجال الطائرة للمشاركة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي بالإضافة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024. 

ياسر قمر المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة الاهلى الزمالك حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر

مواد متعلقة

اتحاد الطائرة يلبى دعوة السفارة الفرنسية للاحتفال بالمتأهلين للأولمبياد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

تفاصيل اجتماع وزير التموين مع شعبة المخابز لبدء تطبيق سعر الخبز

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة