ياسر قمر يوجه رسالة مهمة للجماهير بعد نهاية "موسم الطائرة"

وجه ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرةرسالة مهمة إلى جماهير الكرة الطائرة المصرية بعد نهاية موسم ناجح لمجلس إدارة الاتحاد شهد سيطرة كبيرة لكافة المنتخبات الوطنية على صعيد الناشئين والشباب والكبار رجال وسيدات.

وأكد المهندس ياسر قمر خلال تصريحاته الإعلامية مساء الخميس أن الاتحاد تشرف بتواجد الجماهير في تصفيات المنطقة مع المنتخب وكذلك في مباريات السوبر بين الأهلي والزمالك، مؤضحًا أنه لا توجد رياضة بدون جماهير، وعدم وجود الجمهور في أي لعبة يقلل من أهميتها.

أضاف ياسر قمر قمر أن الجماهير تعد عاملًا مؤثرًا وأساسيًا لكل بطولة وهو ما شاهدناه في مباريات الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والكونفدرالية والشكل المميز الذي أسهم كثيرًا في سيطرة مصر على منصات إفريقيا.

وتابع رئيس اتحاد الكرة الطائرة أن تواجد الجمهور يزيد من إثارة اللعبة وتحفيز ودعم اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم للتتويج بالبطولات.

أتم قمر أن الجماهير عليهم دور كبير في استمرار تواجدهم في المدرجات من خلال التشجيع والدعم بشكل حضاري ولائق دون تجاوزات لفظية أو تعدي على المدرجات والممتلاكات العامة

من ناحية أخرى ينتظم منتخب مصر حاليًا في معسكر مغلق في صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر استعدادًا للمشاركة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي بالإضافة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024

الاسباني فرناندو مونزو يتحدث عن حظوظ فراعنة الطائرة في الاولمبياد

أكد الإسباني فرناندو مونزو المدير الفنى لمنتخب الرجال للكرة الطائرة أن معسكر الفراعنة الحالي المقام بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر حقق العديد من المكاسب أهمها الانسجام بين جميع اللاعبين وكذلك الارتقاء بالمستوى الفنى والبدنى لكافة عناصر المنتخب.

واضاف قائلا:الجهاز الفني استقر على استمرار 18 لاعبًا بالمعسكر الحالي لخلق مزيد من التنافس والحماس بين الجميع وسيتم توجيه الشكر لاربع لاعبين مع نهاية المعسكر والاكتفاء بعدد 14 لاعبًا قبل السفر الى الصين للمشاركة في مباريات التحدي.



وعن حظوظ منتخب مصر في الاولمبياد كشف الاسباني فرناندو مونزو أن المنافسة في دورة الألعاب الأوليمبية في غاية الصعوبة نظرًا لقوة المنتخبات المشاركة فهم أفضل 12 منتخب في العالم والمنافسة بين الأقوياء تكون في غاية الصعوبة ولكنها تحدى رائع.

وأشار الاسباني فرناندو ونسعي للوصول بالفراعنة لأفضل نقطة خلال المعركة الأولمبية.

وعن سر نجاح الاسباني مع فريق الأهلي قال: منظومة الاهلي رائعه وتساعد على النجاح وكذلك اللاعبين والجهاز المعاون والجمهور كلها منظومة متكاملة تساعد على الإبداع والتألق.

ونفي مونزو أن يكون العمل مع الأندية أسهل من المنتخبات مؤكدًا أن مهمة القيادة الفنية شاقة ولا يوجد فرق بين العمل مع النادي

أو المنتخب ولكن وجب أن أوجه الشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر على ثقتهم الغالية في شخصي والدعم المستمر والصلاحيات الغير محدودة لي واعاهدهم ببذل اقصي جهد من أجل تحقيق أهداف مجلس إدارة الاتحاد.

ويستعد منتخب رجال الطائرة للمشاركة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي بالإضافة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024.