الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأرقام.. تفاصيل زيارة وفد المجتمعات والصندوق الاجتماعي لمشاريع بدر (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر المهندس آمين غنيم نائب رئيس الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن ود.مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وكمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وأحمد عمران مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن؛ لمتابعة مشاريع الاسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط نموذج الأكثر تميز.

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وفد المجتمعات والاسكان يتابعون تفاصيل ونسب المشاريع الأسكان بمدينة بدر 

وأستهل أمين غنيم ورئيس صندوق الإسكان جولاتهم التفقدية لمتابعة مشروعات الاسكان الاجتماعي والإسكان الاكثر تميز الجاري تنفيذها بمدينة بدر وكان برفقتهم رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر والنواب والمعاونين ومديري الإدارات المختلفة.

وتابع مسئولي هيئة المجتمعات والإسكان وبتفقدهم مشروع الاسكان متوسطي الدخل نموذج الأكثر تميز لـ44 عمارة بواقع 1056 وحدة سكينة وقد تصل القيمة الاستثمارية  للمشروع نحو 516 مليون جنيه  حيث وصلت نسبة التنفيذ العمارات 62.5% ومتوقع الانتهاء  العمارات 30 ديسمبر 2024.

كما تفقد  مسئولي المجتمعات العمرانية  تنفصيل تنفيذ  مشروع الاسكان متوسطي الدخل نموذج الأكثر تميز لعدد17 عمارة سكينة بواقع  408 وحدة  سكينة وقد تصل القيمة الأجمالية 220 مليون جنية ،  حيث وصلت نسبة التنفيذ العمارات 47.8% ومتوقع الانتهاء من تنفيذ  العمارات 30 ديسمبر 2024.

وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات والوفد المرافق له  الموقف  التنفيذي لمشروع الاسكان الاجتماعي بأماكن متفرقة بمنطقة 100 فدان بالحي الرابع وذلك لتنفيذ عدد 14 عمارة سكينة  360وحدة  سكينة بقيمة استثمارية 119مليون جنيه  ، حيث وصلت نسبة التنفيذ العمارات 35% ومتوقع الانتهاء من تنفيذ العمارات 30مارس 2025.

ووجه أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير موجهاً بدفع الأعمال بالمشروع وتم التنبيه على الشركات المنفذة مشدداً بسرعة الانتهاء من أعمال ( الاسكان - المرافق - الطرق -  تنسيق الموقع )، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية.

 وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  على ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.

رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة بدر صندوق الاسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري زيارات تفقدية

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