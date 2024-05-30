الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

رياض الأطفال
رياض الأطفال

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي من الأمور التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، حيثُ تزداد عمليات البحث من قبل أولياء الامور بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عن طرق الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي، بشكلٍ إلكتروني لتوفير الوقت والحصول على النتيجة بأقل مجهود.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي.

تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل ضمن خدمة مستمرة للقراء والمتابعين عبر موقعها الإلكتروني وحسابتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

أعلنت البوابة الإلكترونية عن توفير نتيجة امتحانات رياض أطفال عبر الموقع الرسمي الخاص بالمحافظة لذلك نقدم الخطوات التي يجب على أولياء الأمور اتباعها للحصول على نتيجة امتحانات رياض أطفال.

1- الدخول على موقع البوابة التعليمية للمحافظة  التابع لها من هــــــــــــــــــنا 

2 - عند الدخول ستظهر لك قائمة الإعلان عن نتيجة امتحانات رياض أطفال.

3 - ستظهر لك خانة بعد مجموعة من التعليمات لكتابة الرقم القومي.

4- اختر المرحلة الدراسية.

5 - اختر العام الدراسي.

6 - اختر الصف الدراسي.

7 - الفصل الدراسي.

8 - ستظهر لك النتيجة بعد اتباع هذه الخطوات.

فتح باب التسجيل لمرحلة رياض الأطفال بالقليوبية السبت المقبل

ختام الحقيبة التدريبية الأولى لمعلمات وموجهات رياض الأطفال بالوادي الجديد

الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال 2024

-صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم سارية حتى 3 شهور.

-شهادة ميلاد حديثة للطفل و3 صور لها.

-البطاقة الصحية للطفل.

- 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.

-إيصال كهرباء أو مياه، باسم الأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ سابق فى نطاق مكان المدرسة، والأصل من العقد  للاطلاع عليه.

-طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل.

-حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق أو صاحب الولاية التعليمية أو الأم عند وفاة الأب، ويجب إرفاق شهادة الوفاة مع مستندات التقديم.

-تقديم حافظة أوراق بلاستيكية.

اقرأ أيضاً 

تنسيق التمريض 2024 محافظة الجيزة

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي رياض الأطفال بالرقم القومي رياض الاطفال نتيجة تنسيق رياض الاطفال تنسيق رياض الاطفال

مواد متعلقة

فتح باب التسجيل لمرحلة رياض الأطفال بالقليوبية السبت المقبل

ختام الحقيبة التدريبية الأولى لمعلمات وموجهات رياض الأطفال بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

تفاصيل اجتماع وزير التموين مع شعبة المخابز لبدء تطبيق سعر الخبز

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة