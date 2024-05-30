الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي من الأمور التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، حيثُ تزداد عمليات البحث من قبل أولياء الامور بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عن طرق الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي، بشكلٍ إلكتروني لتوفير الوقت والحصول على النتيجة بأقل مجهود.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي.

تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل ضمن خدمة مستمرة للقراء والمتابعين عبر موقعها الإلكتروني وحسابتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

أعلنت البوابة الإلكترونية عن توفير نتيجة امتحانات رياض أطفال عبر الموقع الرسمي الخاص بالمحافظة لذلك نقدم الخطوات التي يجب على أولياء الأمور اتباعها للحصول على نتيجة امتحانات رياض أطفال.

1- الدخول على موقع البوابة التعليمية للمحافظة التابع لها من هــــــــــــــــــنا

2 - عند الدخول ستظهر لك قائمة الإعلان عن نتيجة امتحانات رياض أطفال.

3 - ستظهر لك خانة بعد مجموعة من التعليمات لكتابة الرقم القومي.

4- اختر المرحلة الدراسية.

5 - اختر العام الدراسي.

6 - اختر الصف الدراسي.

7 - الفصل الدراسي.

8 - ستظهر لك النتيجة بعد اتباع هذه الخطوات.

الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال 2024

-صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم سارية حتى 3 شهور.

-شهادة ميلاد حديثة للطفل و3 صور لها.

-البطاقة الصحية للطفل.

- 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.

-إيصال كهرباء أو مياه، باسم الأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ سابق فى نطاق مكان المدرسة، والأصل من العقد للاطلاع عليه.

-طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل.

-حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق أو صاحب الولاية التعليمية أو الأم عند وفاة الأب، ويجب إرفاق شهادة الوفاة مع مستندات التقديم.

-تقديم حافظة أوراق بلاستيكية.