الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفير اليابان بمصر يزور جامعة الدلتا التكنولوجية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية وفدًا من سفارة اليابان بمصر؛لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي مع الجامعة في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية المُشتركة، والإستفادة من التجربة اليابانية في المجال التقني والتكنولوجي، ضم  اوكا هيروشى سفير اليابان بمصر، هارا ماساشي سكرتير اول سفارة اليابان بمصر،الدكتورة فوكامي ناوكي، ساتو تومونور.

ربط أواصر التعاون الدولي من خلال الإتفاقيات والشراكات

في بداية اللقاء، رحب د. عربي كشك بالسادة الضيوف وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة والتي تهدف إلى بحث سُبل تعزيز بين الجانبين، حيث تسعى الجامعة لربط أواصر التعاون الدولي من خلال الإتفاقيات والشراكات،والتي تُحقق رسالة الجامعة وأهدافها المُتمثلة في التنمية والابتكار والإبداع والتميز والبحث والتدريب، وتوطين الخبرات والتقنيات العلمية الحديثة، وتمكين خريجيها من امتلاك المهارات اللازمة للإلتحاق بسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الجامعة لدورها المحلي والدولي في مجال تعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا.

توفير فرص جديدة للتعلم والتدريب

خلال فعاليات الزيارة تم مناقشة توفير فرص جديدة للتعلم والتدريب، فضلًا عن تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير وإنشاء برامج تعليمية وتكنولوجية وإجراء مشروعات مُشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الإستعانة بطلاب الجامعة فى المشروعات اليابانية الصناعية الكبرى.

قدًم د. عربي كشك رئيس الجامعة عرضًا تعريفيًا عن الجامعة، وبرامجها الدراسية، وتجهيزاتها، وأهميتها لسوق العمل، فضلًا عن الخدمات التي تُقدمها الجامعة لطلابها، بالإضافة الى حرص الجامعة على دعم ورعاية الطلاب وتنمية الفكر الإبداعي لديهم، والإستفادة من أفكارهم وتطويرها وتسويق مخرجات الجامعة الإبداعية من خلال إنشاء نادي العلوم والتكنولوجيا ومركز ريادة الأعمال بالجامعة،مشيرًا الى  افتتاح الجامعة لمركز التطوير المهنى بالتعاون مع الجامعة الأمريكية والهيئة الأمريكية للتنمية الدولية؛لتوفير فرص تدريبية ومهنية لطلابها والوصول الى رواد الأعمال وبناء بيئة ايجابية تدعمهم وتنمى قدراتهم وتحسن نتائجهم.

تفقد السفير السيد/ اوكا هيروشى عدد من مشروعات تخرج الطلاب التى تستهدف حل المشكلات المجتمعية وتوطين الصناعة المصرية، وتعزيز قدراتهم فى مجال ريادة الأعمال والتفكير الإبتكارى،بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠،وابدى اعجابه بمستوى مشروعات الطلاب.

تفقد وفد الزيارة المعامل الموجودة بالجامعة،وأشادوا بالتجهيزات التكنولوجية والتقنية لها، وما تُقدمه الجامعة من خدمات للطلاب،وكذلك ابدوا سعادتهم بما وجدوه من امكانيات بالجامعة وطلابها.

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عاشور: جار العمل على إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة بجميع أنحاء الجمهورية

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خطة التعليم العالي لعام 2024.. إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة وتطوير المستشفيات الجامعية 

حضر فاعليات الزيارة الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور ابراهيم طنطاوى مدير التعاون الدولى بالجامعة،الدكتور خالد خضر وكيل الكلية لشئون الخدمات والتدريب، الدكتورة اميمة ندا رئيس برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية،الدكتور عمرو عبدالهادى رئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، الدكتور حمدى قطب رئيس برنامج التبريد والتكييف،وعدد من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

الجدير بالذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تسعى لتخريج مُتخصصين في علوم التكنولوجيا لمواكبة مُتطلبات واحتياجات سوق العمل، من خلال تقديم برامج تكنولوجية متميزة، وتهيئة بيئة تعليمية مبتكرة وتعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التاهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى، وتضم ستة برامج تكنولوجية وهي برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة،تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية،وتكنولوجيا التبريد والتكييف.

جامعة الدلتا التكنولوجية الأكاديمية والبحثية التعاون الدولي سفير اليابان بمصر المشروعات اليابانية برامج تعليمية

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