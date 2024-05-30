الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقب ظهورها.. توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

أرشيغية
أرشيغية

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024، من المواضيع التي تزايد البحث عنها في الساعات الأخيرة وذلك عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بالموضوع.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024


حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024، وهو نفسها لجميع الأعوام السابقة سواء للمواد الأساسية أو التي لا تضاف للمجموع.

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 كما أعلنتها وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني الذي ظهرت نتيجته منذ ساعات مضت كالتالي:

مادة اللغة العربية والخط والإملاء في الترم الثاني: 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية في الترم الثاني: 20 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية في الترم الثاني: 30 درجة.

مادة العلوم في الترم الثاني: 20 درجة.

مادة الرياضيات في الترم الثاني: 30 درجة.

ويكون المجموع الكلي لمواد الفصل الدراسي الثاني فقط 140 درجة والمجموع الكلي للعام 280 درجة لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

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توزيع درجات الشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف 2024


أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف 2024 في الترم الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 حيث جاء المجموع الكلي للمواد الدراسية 245 درجة في الفصل الدراسي الواحد بمجموع كلي للعام 490 درجة والذي جاء كما يلي:-

درجات مادة أصول الدين 100 درجة.
درجات مادة اللغة العربية 100 درجة.
درجات مادة الرياضيات 60 درجة.
درجات مادة الفقة 50 درجة.
درجات مادة القرآن الكريم 40 درجة.
درجات مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.
درجات مادة العلوم 40 درجة.

فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 ستكون متاحة بعد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم، ومن ثم تدخل الإجابات مرحلة التصحيح والتصنيف وتجميع الدرجات، يليها مراجعة درجات المواد بحيث يحصل الطالب على درجاته النهائية بشكل مثالي دون أي جدل.

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