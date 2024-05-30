انعكاسات إيجابية على العلاقات العربية الصينية.. عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية يوضح

قال الدكتور ضياء حلمي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن العلاقات العربية الصينية في مرحلة جيدة وإيجابية بكل المعايير وفي كل الاتجاهات سواء السياسية او الاقتصادية، مؤكدًا أن الملف الاقتصادي والسياسي هما وجهان لعملة واحدة.

وأضاف حلمي، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيكون هناك انعكاس إيجابي على تطور هذه العلاقات العربية الصينية لأن هذا يخدم القضايا العربية ويخدم أيضًا رؤية الصين في المنطقة، ونحن نسعى معا إلى صيغة جديدة للعالم أكثر اتزانًا وأكثر عدالة في ظل كل ما نشاهدة من توترات جيوسياسية غير ضرورية أضرت بالجميع.

وأكد أن التعايش السلمي مهم للجميع، والتجارة الصينية والعربية مهمة، والتبادل التجاري العربي الصيني يكفي أن نقول أن الميزان التجاري العربي الصيني بلغ مبلغا بعيدًا لم يصادف من قبل هذا الرقم حيث وصل في عام 2023 إلى ما يقرب 398 مليار دولار.