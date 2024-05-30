الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التموين: لن يتم المساس بجودة رغيف العيش.. والدولة تتحمل دعما سنويا 105 مليارات جنيه

الدكتور أحمد كمال
الدكتور أحمد كمال

أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة عمل المخابز الـ3000 ألف مخبز ستبقى كما هي ونقاط البيع والكروت ستبقى كما هي دون وجود أي تغيير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس، أنه لن يتم المساس بجودة رغيف الخبز.

وأشار أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الدولة المصرية تتحمل دعما سنويا للخبز بـ105 مليارات جنيه.

وأوضح أن كل ما في الأمر أن هيئة السلع التموينية سيتم تحويل الأمر لأصحاب المخابز أي أن تكلفة الخبز ستبقى كما هي ولكن صاحب المخبز سيحصل من المواطن 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش لرغيف الخبز الواحد، وبالتالي سيكون هناك حساب للتكلفة ما بين هيئة السلع وشعبة المخابز أو الخبازين وأصحاب المخابز.

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