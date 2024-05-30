الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أونروا: أكثر من 32 ألف شخص نزحوا من رفح خلال اليومين الماضيين

أونروا
أونروا

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أن أكثر من 32 ألف شخص نزحوا من مدينة رفح الفلسطينية خلال اليومين الماضيين؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة "أونروا"، إن اعتبار إسرائيل الوكالة منظمة إرهابية أمر غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن انهيار الوكالة يعني تصفية قضية اللاجئين وإنهاء عملية السلام بالمنطقة.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير منشآت الوكالة في قطاع غزة

وأضاف أبوحسنة، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير منشآت الوكالة في قطاع غزة، كما يمنع موظفي الوكالة من الوصول إلى شمال قطاع غزة.

أونروا القاهرة الإخبارية رفح رفح الفلسطينية قطاع غزة

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