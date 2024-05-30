الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

“مهندسو الإسكندرية” تُسلم 276 تأشيرة للفائزين في قرعة الحج

تسليم تأشيرات الحج
تسليم تأشيرات الحج بنقابة المهندسين بالإسكندرية

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، وأمين الصندوق المهندس وليد ماضي من خلال لجنة الرحلات برئاسة المهندس محمد قبيصي عن تسليم الحجاج من المهندسين تأشيرات الحج وعقد ندوات لكافة المستويات عن مناسك الحج بعد فوزهم في القرعة للعام الهجري 1445 هجريًا.

وقدم الدكتور محمد هشام سعودي، التهنئة نيابة عن مجلس نقابة الإسكندرية وأعضاء الجمعية العمومية للمهندسين الفائزين في قرعة الحج، مؤكدًا أن النقابة حاولت بكل امكانياتها تذليل كافة العقبات والمشاكل التي حدثت خلال الفترة السابقة نتيجة للتغيرات التي طرأت في سعر صرف العملة.

وأشاد  سعودي، بمجهود لجنة الرحلات برئاسة المهندس محمد قبيصي والمهندس وليد ماضي أمين صندوق النقابة عن دورهم في حل كل العقبات التي واجهتنا والوصول لحلول لكافة المشاكل بكل هدوء وحزم، كما وجه الشكر للجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد لدوره الحيوي في المتابعة من خلال نشر جميع فعاليات النقابة والرد علي استفسار جميع المهندسين بشكل مرضي تمامًا لكل رغبات المهندسين وأسرهم.

وأضاف المهندس وليد ماضي، أن النقابة تتشرف بلقاء حجاج بيت الله وأن لقاءهم شئ يدعو للفخر والشعور بالراحة والبهجة وأن الله عز وجل هو من دعاهم فكانت للنقابة سبب في تلبية هذه الدعوة وهو ما تسعي النقابة إليه دائمًا من خدمة للسادة المهندسين.

وقال المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الرحلات، إن لجنة الرحلات تعمل خلال فترة كبيرة منذ تولي المسؤلية بدعم مجلس النقابة على تطوير منظومة وملف الرحلات فكان لملف الحج الأولوية القصوي وأن الأمر تم من شهر ديسمبر عام 2023 ومنذ إعلان الفائزون في القرعة وما يقرب من ستة أشهر عمل متتالية بالتعاون بين النقابة والشركات وتنسيق وزارة السياحة والمملكة العربية السعودية، وأن التقديم على الحج واجه صعوبات وتحديات عدة كونه ملف استثنائي متعدد الأطراف وأن فوز 276 مهندس واسرهم شئ يدعو للفخر وهو ما يمثل أكبر عدد حجاج علي مستوي النقابات حيث فاز عدد 53 في  المستوى الخمس نجوم، وفاز عدد 65 في الحج السياحي المستوى الاقتصادي موسم كامل، وعدد 89 في الحج السياحي الاقتصادي تحسين، وعدد 61 في الحج البري تحسين وعدد 8 في الحج البري موسم كامل.

وأكمل قبيصي، أن النقابة دائمًا تؤكد حرصها على المهندسين من خلال ما يُقدم، وهو الأمر الذي يضعنا أمام مسؤلية أكبر وهي إتمام البرامج بالشكل الذي يليق بالحجاج وبكافة التفاصيل المعلنة واستمرار وتواصل الثقة بالنقابة وتلبية دائمًا رغبات الجمعية العمومية.

وتم تسليم تأشيرات الحج للمهندسين وأسرهم واستكملت الندوات بشرح برامج الحج وجميع التفاصيل المتعلقة وشرح مناسك الحج.

حضر تسليم التأشيرات أعضاء مجلس النقابة المهندس محمد فتح الباب أمين النادي، المهندس وليد ماضي أمين صندوق النقابة والمهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام.

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