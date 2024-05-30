قرار وزير التموين بشأن أسعار الخبز المدعم (خاص)

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا جديدا حصلت الدستور على نسخة منه والخاص بتعديل تكلفة سعر الخبز من خمسة قروش إلى 20 قرشا.

وذلك بعد الاطلاع على عدد من القوانين:

توجيه وزاري رقم (18) لسنة 2024 م صادر بتاريخ 30/5/2024م

المرسوم بقانون 95 لسنة 1945م بشأن شئون التموين وتعديلاته.

المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 م الخاص بشئون التسعير الجبري وتعديلاته.

القرار الجمهوري رقم 1189 لسنة 1968م بشأن أنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.

القرار الوزاري رقم 712 لسنة 1987م بشأن القمح ومنتجاته.

القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017م بشأن كميات وأسعار تداول دقيق المستودعات.

التوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2017م المنظم لإجراءات تطبيق منظومة الخبز الجديدة.

التوجيه الوزاري رقم 28 لسنة 2020م المنظم لتكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم والسعر الرسمي لأسعار تداوله.

التوجيه الوزاري رقم 36 لسنة 2020م بشأن مواصفات وأوزان الخبز البلدي المدعم.

وفي ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بشأن النظر في أسعار الخبز البلدي المدعم.

المادة الأولى:

استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة (5) خمسة أرغفة / للفرد المدرج تموينيا وبذات الأوزان المقررة (90) جم / للرغيف وبذات المواصفات المقررة، وتعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالي:

(20) عشرون قرشا / للرغيف زنة (90) جم وبالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزارى رقم (36) لسنة 2020م للخبز (ماو- ملدن - مجر) و(20) جنيها سعر بيع عبوة (10) كجم من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيا شهريا.

وجاءت المادة الثانية:

بالنسبة للمخابز البلدية للقطاع العام والخاص: تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية وفقا لأسعار بيع الخبز الجديدة للمواطنين وفقا للجدول المرفق للخبز، تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك للخبز (ماو - طري - ملدن) لسدادها لصاحب المخبز على حسابه المفتوح بأحد البنوك عن مبيعات كل رغيف على النظام.

تقوم شركة البطاقات الذكية (سمارت) بتحديد إجمالي المبالغ المطلوب سدادها قبل المخبز يوميا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق تكلفة.

تقوم شركة سمارت بالتسوية مع المخابز أسبوعيا وإبلاغ هيئة السلع التموينية بالتحويل، يستمر صرف حافز توفير الخبر عن الكميات التي تم توفيرها للمواطنين طبقا للتوجيه الوزاري رقم (24) لسنة 2017 م.

المادة الثالثة: بالنسبة لمخابز الجيش والشرطة والأغراض الأخرى التي تقوم بانتاج الخبز وبيعه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية والتجارة الداخلية.

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