الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكسيوس: واشنطن تريد مناقشة خطة لأمن الحدود فى غزة مع مصر

الحدود في غزة مع
الحدود في غزة مع مصر

أعلن موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مناقشة خطة لأمن الحدود في غزة مع مصر، حيث إن وفدا من مجلس الأمن القومي الأمريكي سيجتمع بمسؤولين مصريين وإسرائيليين. 

وأضاف الموقع أن البيت الأبيض يخطط لبحث إعادة فتح معبر رفح في القاهرة الأسبوع المقبل. 

اجتماع ثلاثي بين مسئولين أمريكيين وإسرائيليين 

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انقطاع خدمات الاتصال فى مدينة رفح بقطاع غزة

قال ثلاثة مسئولين أمريكيين وإسرائيليين إن البيت الأبيض من المقرر أن يعقد اجتماعا ثلاثيا بين مسؤولين أمريكيين ومصريين وإسرائيليين في القاهرة الأسبوع المقبل لبحث إعادة فتح معبر رفح وخطة لتأمين الحدود بين مصر وغزة.

وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير صادر له، أن خطة إعادة فتح المعبر، ومنع حماس من تهريب الأسلحة إلى القطاع من مصر، والحفاظ على السلام الهش بين إسرائيل ومصر، هي أولويات قصوى لإدارة بايدن.

كما تنظر الإدارة إلى مصر باعتبارها لاعباً رئيسياً في أي خطة ما بعد الحرب لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في غزة.

ومن المتوقع أن يسافر وفد أمريكي برئاسة كبير مديري الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض تيري وولف إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

وتم الاتفاق على الاجتماع خلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة الماضي بين بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي، ووافق السيسي خلال الاتصال على طلب بايدن استئناف تدفق شاحنات المساعدات إلى غزة بعد توقفها قبل أسبوعين احتجاجا على سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وقال المسئول الأمريكي إنه وعد الرئيس المصري بأنه إذا تم استئناف تدفق المساعدات، فإن الولايات المتحدة ستعمل على إعادة فتح معبر رفح في أقرب وقت ممكن.

ويقول مسئولون إسرائيليون وأمريكيون إنه من المتوقع أيضًا أن يسافر وفد من مسئولي الأمن الإسرائيليين إلى القاهرة في نفس الوقت.

وقال المسئولون إن البيت الأبيض يريد عقد اجتماع ثلاثي بين وولف والوفد المرافق له وممثلي من القاهرة والوفد الإسرائيلي.

وقال مسئولون أمريكيون إن إحدى القضايا الرئيسية في المحادثات ستكون خطة لكيفية إعادة فتح معبر رفح دون وجود عسكري إسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر.

مجلس الأمن مصر البيت الأبيض واشنطن إسرائيل أمن الحدود

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