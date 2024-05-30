الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية بالجيزة.. السبت

فتح باب التظلمات
فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية بالجيزة

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بقيادة أشرف سلومة، مدير المديرية التعليمية، فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية بالجيزة إبتداء من يوم السبت القادم ولمدة 15 يوما.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن 721 طالبا بالصف الثالث الإعدادي حصلوا على الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024. 

الحصول على النتيجة 

ويتاح الأن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة للاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب. 

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة -الدخول على الموقع من هنا

وكتابة رقم جلوس الطالب 

الضغط على عرض النتيجة 

جدير بالذكر، اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة. 

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني


وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 87.05%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة. وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96.97% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94.29% ولمدارس المكفوفين 100%. 

 كما اعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92.27 % والشيخ زايد 91.98% والوراق 91.17 % والدقي 90،87% والعجوزة 90،69% وشمال الجيزة 89،60% والعمرانية 88.97% والصف 88.46% و6 اكتوبر 88.37% وجنوب الجيزة 88.03% ومنشأة القناطر 87.75% والبدرشين 87.29% واطفيح 86.62% وحدائق أكتوبر 86.49% والعياط 86.32% وكرداسة 85.53% وبولاق الدكرور 82.27% وأبو النمرس 80.78% وأوسيم 80.55% والحوامدية 78.42% والواحات البحرية 76.30%.

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة المديرية التعليمية باب التظلمات للفصل الدراسي الثاني الشهادة الاعدادية نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية مرحلة التعليم الأساسي

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