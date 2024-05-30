الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات بارتفاع الدين العام لروسيا

روسيا
روسيا

مع زيادة تكلفة الاقتراض والإنفاق العام المرتبط بالحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا، من المتوقع ارتفاع معدل الدين العام لها بشدة ليصل بحلول 2030 إلى ضعف مستواه في العام الماضي، لكنه سيظل تحت السيطرة نظرا لانخفاض معدل الدين في العام الماضي حيث كان يمثل نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه فإن إيرادات يوم واحد جيد بالنسبة للاقتصاد الروسي يمكن أن تغطي 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز توقعات محللي وكالة بلومبرج للأنباء بالنسبة لعجز الميزانية الروسية خلال العام الحالي.

ويتوقع المحللون مواصلة وزارة المالية الروسية الاقتراض بفائدة تبلغ 13% لكي تحتفظ بالموارد المالية الخاصة بصندوق الثروة السيادي حتى يكون لديها قدر أكبر من المرونة في المستقبل.

في المقابل، فإن ارتفاع فوائد الاقتراض بالنسبة لروسيا مع تراجع إيرادات صادرات السلع والمواد الخام، يمكن أن يدفع الدين الروسي إلى الارتفاع، ليصل إلى 30% بحلول 2030 وهو ما يعني أنه مازال معدلا منخفضا للغاية مقارنة بأغلب دول العالم.

الاقتراض روسيا أوكرانيا الدين العام بلومبرج

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