اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد الشيبى 6 مباريات

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح، وذلك في اجتماعه الطارئ اليوم.

ودعا جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أعضاء لجنتي الشئون القانونية والانضباط باتحاد الكرة لاجتماع طارئ؛ لبحث أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي، عقب صدور حكم قضائي ضد اللاعب على خلفية تعديه على محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز.



وقضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات وتعويض 100 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.



وكان رئيس الجبلاية يرغب في ضرورة عقد الاجتماع اليوم الخميس، بهدف التوصل لقرار نهائى، إلا أن الشئون القانونية رأت ضرورة التمهل لحين وصول صيغة الحكم القضائي لاتحاد الكرة من أجل مناقشته بشكل مستفيض.



وكان أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، دفع بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب، ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

اقرأ أيضا.. عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"



