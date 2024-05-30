إعلان تفاصيل التظلمات من نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية

بعد إعلان عدد من مديريات التربية والتعليم نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التظلم على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام يكون في المديريات التعليمية والإدارات، موضحة أن كل مديرية تحدد توقيت زمني لتقديم الطلاب تظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية مع تطبيق الخطوات المطلوبة منها سداد الرسوم المقررة.

وجاءت خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، كالتالي:

أولا: يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

ثانيا: سداد الرسوم المقررة، وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، حيث يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع وقدرها 35 جنيهًا.

ثالثًا: يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

رابعا: بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

خامسا: في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التظلم على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام يكون في المديريات التعليمية والإدارات، موضحة أن كل مديرية تحدد توقيت زمني لتقديم الطلاب تظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية مع تطبيق الخطوات المطلوبة منها سداد الرسوم المقررة.