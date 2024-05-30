الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام بالقاهرة

الامتحانات - ارشيفية
الامتحانات - ارشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن ظهور نتيجة نهاية العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بالمدارس للعام الدراسي 2023 /2024.

وعلى صعيد آخر، اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023/ 2024 بنسبة نجاح 84.7% وبلغ عدد المتقدمين  للامتحان 190260 طالبا وطالبة، حضر منهم 185545 طالبا وطالبة ونجح 157336.

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كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.8%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 91%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 62.3%.

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وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى  المحافظة بنسبة نجاح 97.35%، تليها إدارة  شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت 97.29% وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

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