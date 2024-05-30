الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة بلجيكية تعلق اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية

غزة
غزة

أعلنت جامعة أنتويرب البلجيكية، اليوم الخميس، تعليق كل اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية.

وقال رئيس الجامعة هيرمان فان جوثيم، في بيان، إن سبب تعليق الاتفاقيات هو تعاون المؤسسات التي تشاركها الجامعة مع السلطات العسكرية الإسرائيلية، مضيفا أن جامعته تعمل حاليا على استكمال المشاريع البحثية المؤسساتية مع جامعات إسرائيل.

وطالبت الجامعة من المؤسسات التعليمية في إسرائيل وغزة احترام قرارات محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالنزاع.

وفي 18 أبريل، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت الاحتجاجات إلى جامعات أخرى، وامتدت إلى دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها الأمريكية، ومطالبات بوقف حرب غزة ومقاطعة شركات تزود إسرائيل بالأسلحة.

جامعة أنتويرب المؤسسات الإسرائيلية هيرمان فان جوثيم إسرائيل جامعات إسرائيل غزة العدل الدولية

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