الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«إسكان النواب» تستجيب لطلب نائبة التنسيقية حول تهالك شبكات مياه الشرب بأسوان

نشوي الشريف
نشوي الشريف

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، الموضوعات المقدمة من نشوي الشريف حول تهالك شبكات مياه الشرب، وإنشاء محطة صرف صحي لأهالي هيسا بمحافظة أسوان وتم اعتمادهم بالموازنة العامة للدولة، جاء ذلك استجابة لطلبات الإحاطة المقدمة من نائبة التنسيقية نشوى الشريف.

وقالت "نشوى" إنه في ظل اهتمام الرئيس السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى والمدن وفى ظل توجيهاته بتوفير الخدمات للمواطنين والاهتمام بها، فقد عانى أهالينا بجزيرة هيسا بأسوان بتهالك شبكات مياه الشرب بجزيرة هيسا بمحافظة أسوان بمنطقة الباتنيول وحدوث كسور في مناطق كثيرة بمواسير المياة المتهالكة أسبوعيًا، ولم يتم اتخاذ أي إجراء حيال الأمر، ولم يتم إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالمنطقة رغم طلب الأهالي مرارًا وتكرارًا وخزان تخزين المياه أيضًا دون تشطيب من المقاول المختص دون أي متابعة رقابية أو تنبيه حول ضرورة تشطيب الخزان، حتى تعمل المحطة بكفاءة عالية وإحلال وتجديد جميع مواتير محطة المياه، حيث إنه لا يعمل سوى موتور واحد فقط. 

txt

نشوى الشريف تتقدم بطلب إحاطة بشأن نقص توافر الأدوية فى مراكز التأمين الصحى

وأضافت: "يعاني المواطنون أيضًا من عدم وجود محطة صرف صحي بمنطقة الباتنيول بالخزان شرق هذه المنطقة، والتي يقدر عدد قاطنيها بحوالي ٤٠ ألف نسمة لجميع جُزر الشلال، وهم ١٠ جُزر علمًا بأن الأهالي في حاجة ماسة إلى محطة الرفع لأن مياه الصرف الصحي قد غمرت بعض المنازل".

وتابعت: "أنه  حضرَ ممثلو الحكومة وشرحوا الموقف تفصيليًا، وقد تمت الإفادة بانه بعد زيارة السيدة النائبة إلى محافظة أسوان قد تم إدراج إحلالي وتجديد مواسير مياه الشرب والتنبيه على المقاول المسئول عن الانتهاء من الخزان بضرورة الانتهاء في الموعد المحدد وأما عن محطة رفع الصرف الصحي فسيتم إدراجها في الموازنة العامة، وسيتم البدء فيها في القريب العاجل".

لجنة الإسكان و المرافق العامة شبكات مياه الشرب صرف صحي أسوان نائبة التنسيقية نشوي الشريف السيسي حياة كريمه

الأكثر قراءة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

تفاصيل اجتماع وزير التموين مع شعبة المخابز لبدء تطبيق سعر الخبز

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

تنسيق الثانوية العامة 2024 بالجيزة.. والأوراق المطلوبة للتقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة