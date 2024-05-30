«إسكان النواب» تستجيب لطلب نائبة التنسيقية حول تهالك شبكات مياه الشرب بأسوان

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، الموضوعات المقدمة من نشوي الشريف حول تهالك شبكات مياه الشرب، وإنشاء محطة صرف صحي لأهالي هيسا بمحافظة أسوان وتم اعتمادهم بالموازنة العامة للدولة، جاء ذلك استجابة لطلبات الإحاطة المقدمة من نائبة التنسيقية نشوى الشريف.

وقالت "نشوى" إنه في ظل اهتمام الرئيس السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى والمدن وفى ظل توجيهاته بتوفير الخدمات للمواطنين والاهتمام بها، فقد عانى أهالينا بجزيرة هيسا بأسوان بتهالك شبكات مياه الشرب بجزيرة هيسا بمحافظة أسوان بمنطقة الباتنيول وحدوث كسور في مناطق كثيرة بمواسير المياة المتهالكة أسبوعيًا، ولم يتم اتخاذ أي إجراء حيال الأمر، ولم يتم إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالمنطقة رغم طلب الأهالي مرارًا وتكرارًا وخزان تخزين المياه أيضًا دون تشطيب من المقاول المختص دون أي متابعة رقابية أو تنبيه حول ضرورة تشطيب الخزان، حتى تعمل المحطة بكفاءة عالية وإحلال وتجديد جميع مواتير محطة المياه، حيث إنه لا يعمل سوى موتور واحد فقط.

وأضافت: "يعاني المواطنون أيضًا من عدم وجود محطة صرف صحي بمنطقة الباتنيول بالخزان شرق هذه المنطقة، والتي يقدر عدد قاطنيها بحوالي ٤٠ ألف نسمة لجميع جُزر الشلال، وهم ١٠ جُزر علمًا بأن الأهالي في حاجة ماسة إلى محطة الرفع لأن مياه الصرف الصحي قد غمرت بعض المنازل".



وتابعت: "أنه حضرَ ممثلو الحكومة وشرحوا الموقف تفصيليًا، وقد تمت الإفادة بانه بعد زيارة السيدة النائبة إلى محافظة أسوان قد تم إدراج إحلالي وتجديد مواسير مياه الشرب والتنبيه على المقاول المسئول عن الانتهاء من الخزان بضرورة الانتهاء في الموعد المحدد وأما عن محطة رفع الصرف الصحي فسيتم إدراجها في الموازنة العامة، وسيتم البدء فيها في القريب العاجل".