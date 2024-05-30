الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التخطيط تكشف محددات وضع الموازنة العامة للدولة المصرية 2024/2025

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأهداف الثلاثة لموازنة العام الجديد، موضحة أن العمل كان وفق خطة في ظروف استثنائية إذ تمر الدولة المصرية والعالم كله بظروف استثنائية آخرها الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون"، أن خطة الموازنة لعام 2024/2025 ركزت على مشروعات التنمية البشرية، مرددة: "ركزنا على الصحة والتعليم ودي الاستحقاقات الأساسية في رؤية مصر 2030 في نسختها المحددة".

وتابعت: "النقطة الثاينة كانت مراعاة  تطبيق الاستثمارات للمشروعات المتوقع إنهائها، والتي كانت بنحو 70% فأكثر وكل المشروعات احنا مركزين إننا منفتحش مشروعات جديدة ومركزين كل إمكانياتنا في المشروعات التي قاربت على الانتهاي والتي تخطت نسبة التنفيذ فيها 70% حتى يشعر المواطن بالعائد".

وواصلت: "وفيما يخص المحدد الثالث والأهم هو استبعاد المشروعات الجديدة والتي لم يتم البدء في تنفيذها إلا المشروعات الملحة أو بأوامر رئاسية ويتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، وتتخارج من تمويل بعض المشروعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد موازنة العام الجديد خطة الموازنة لعام 2024 2025 برنامج كل الزوايا

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