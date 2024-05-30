الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية

النفط
النفط

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام انخفضت في الولايات المتحدة بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام انخفضت 4.2 مليون برميل إلى 454.7 مليون في الأسبوع المنتهي في 24 مايو، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 1.9 مليون برميل.

وأردفت الإدارة قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع بنحو 601 ألف برميل يوميا.

وزاد معدل تشغيل المصافي بواقع 2.6 بالمئة خلال الأسبوع.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين زادت بمليوني برميل خلال الأسبوع إلى 228.8 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بأن تنخفض بنحو 400 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 119.3 مليون مقارنة بتوقعات بانخفاضها 100 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 611 ألف برميل يوميا.

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