الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الذهب يرتفع بسبب انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما عززت بيانات اقتصادية أمريكية الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتمسك بمسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2348.36 دولار للأونصة.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2345.40 دولار.

وهبط الدولار 0.4 بالمئة بعدما وصل خلال الجلسة إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، ما يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أظهرت البيانات نمو أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في الربع الأول.

غير أن طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة زادت في الأسبوع الماضي.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المقياس المفضل لدى البنك المركزي لقياس التضخم، التي من المقرر أن تصدر غدا الجمعة، وقد تلقي مزيدا من الضوء على الموعد الذي قد يخفض فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

ووفقا لخدمة فيد ووتش من مجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 52 بالمئة تقريبا أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر.

وخفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 31.54 دولار بعدما وصلت الأسبوع الماضي لأعلى مستوى لها في أكثر من عشر سنوات.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1037 دولارا.

ونزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 957 دولارا بعدما هوى في وقت سابق من الجلسة إلى أقل مستوى له في أربعة أسابيع.

الذهب أسعار الذهب الدولار سندات الخزانة انخفاض الدولار

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