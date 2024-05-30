الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستشار اتحاد الكرة يعلق على حبس حسين الشحات

الشحات والشيبي
الشحات والشيبي

علّق محمد مصطفى الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، على حكم حبس لاعب الأهلي حسين الشحات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، على خلفية أزمة اللاعب مع محمد الشيبي.

وكتب “الماشطة” عبر حسابه على "فيس بوك": "من يخلف اللوائح يستحق العقاب".

وقضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس حسين الشحات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات.

وكانت أزمة قد اندلعت بين حسين الشحات ومحمد الشيبي عقب مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري في الموسم الماضي، بسبب اشتباكهما لفظيًا وصفع الشحات للشيبي.

بداية واقعة حسين الشحات في واقعة محمد الشيبي

تعود تفاصيل القضية، للجولة 28 من الدوري الممتاز، في العام الماضي، عندما اقدم حسين الشحات لاعب الأهلي، علي صفع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد تحقيق الفريق السماوي الفوز أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وشهدت احداث اللقاء أهدر حسين الشحات ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبعد انتهاء اللقاء رصدت الكاميراة مشادة كلامية بين حسين الشحات ومحمد الشيبي مما جعل لاعب الأهلي بصفع الشيبي على وجهه وحاول لاعبو الفريقين فض هذا الاشتباك.

الشحات يعتذر لـ محمد الشيبي

ثم أظهرت الكاميرات تواجد حسين الشحات داخل غرف الملابس بعد المباراة بوجود هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وقدم الاعتذار للشيبي.

الشيبي يحرك دعوي قضائية ضد الشحات 

وفي تطور للأحداث قرر الشيبي تحريك دعوى قضائية ضد الشحات متهما إياه بالإهانة والسب والقذف، بسبب واقعة الاعتداء على بالصفع على وجهه، لتقرر النيابة العامة إحالة الشحات إلي المحكمة المختصة، لمعاقبته في الاتهام الموجه إليه من قبل اللاعب المغربي.

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