الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز

أحمد محسن: كلمة الرئيس في الصين حاسمة لرفض عدوان غزة

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي أمام المنتدى العربي الصيني، جاءت شاملة وحاسمة في العديد من الملفات، موضحًا أن مصر ترفض تمامًا العدوان على غزة وترحب بزيادة التعاون العربي الصيني كما ترفض بحسم العبث بأمنها المائي.

وقال محسن، في بيان اليوم، إن إشارة الرئيس السيسي إلى مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين تؤكد على الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتحقيق التكامل بين "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" مع أولويات مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

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أشار عضو مجلس الشيوخ إلى إعلان الرئيس السيسي التقدير المصري والعربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية ودعم "بكين" المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة، قائلا: المواقف الصينية الداعمة للحقوق الفلسكينة والعربية محل تقدير كبير.

ولفت نائب الصعيد إلى تجديد مصر مطالبتها عبر المنتدى العربي الصيني، أطراف المجتمع الدولي الفاعلة،  والاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة والعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة ورفع الحصار والتصدي لكل محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم.

واختتم أحمد محسن بالإشارة إلى تأكيد الرئيس السيسي عبر كلمته بمطالبة مصر حكومة اثيوبيا التوصل لاتفاق قانوني ملزم، يؤكد رفض مصر العبث بأمنها المائي تماما، مشددا على أن زعامة مصر قادرة على فرض رؤيتها أمام العالم كله والدفاع عن المصالح المصرية المشروعة في مختلف المنتديات.

النائب أحمد محسن السيسي المنتدى العربي الصيني غزة الشراكة الاستراتيجية

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