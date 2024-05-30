الخميس 30 مايو 2024
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بشير جبر: ما يحدث في جباليا من انسحاب تدريجي للجيش الصهيوني

بشير جبر
بشير جبر

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن ماحدث في جباليا من انسحاب تدريجي لقوات الجيش الصهيوني بمثابة إعادة توزيع هيكلة الجيش الصهيوني في قطاع غزة بالكامل، وبالتالي انسحبت قوات الجيش الصهيوني بشكل تدريجي من أجل إعادة التوزيع مرة أخرى.

وأكد بشير جبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “منتصف النهار” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الوضع في شمال قطاع غزة لا يختلف كثيرا عن ما يحدث في باقي مناطق غزة.

إعادة توزيع الجيش الصهيوني بغزة 

وأضاف في حديثه، أن الجيش الصهيوني لا يتوقف على مدار الساعة عن القصف المباشر للمناطق السكنية للمواطنين، وبالتالي يتم تسجيل عدد من المصابين والشهداء على مدار الساعة.

جرائم الحرب الصهيونية 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 36224 شهيدًا، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 53 شهيدًا و357 مصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وناشدت الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية والجهات المعنية فتح معابر قطاع غزة لتسهيل خروج المرضى والجرحى للعلاج بالخارج.

بشير جبر مراسل القاهرة الاخبارية قناة القاهرة الإخبارية إعادة توزيع الجيش الصهيوني بغزة القاهرة الإخبارية

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