الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاق ولا عطل فني.. أحمد خالد صالح يكشف حقيقة انفصاله عن هنادي مهنا

أحمد خالد صالح وهنادي
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

تصدر الثنائي أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا محركات البحث المختلفة وموقع جوجل، بسبب حذف الأخيرة لصور تجمعها به من حسابها الرسمي على منصات السوشيال ميديا، ما جعل الجمهور يتوقع انفصالهما.

واستنكر أحمد خالد صالح ما تردد عبر منصات التواصل بشأن انفصاله عن هنادي مهنا، متابعًا: "كل هذه هراءات وكلام مالوش أساس من الصحة".

وتابع صالح، لـ"الدستور":"ربنا يكفينا شر كل حاجة وحشة، وإحنا علاقتنا زي ما هىّ ومش شرط تكون حياتنا على السوشيال ميديا لكي تقتنع الناس بأننا لازالنا سويًا دون أي انفصال، ياريت الناس تسيبنا في حالنا".

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وتنتظر هنادي مهنا عرض فيلم “أوسكار.. عودة الماموث”، الذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، ويقدم مزيجًا من المغامرات واللحظات الكوميدية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وهو يستكشف التحديات التي تواجه كائنًا عملاقًا في عالم لم يُصمم لوجوده، ومن المنتظر طرح الفيلم في السينما هذا العام.

فيلم “أوسكار - عودة الماموث” هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة احمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان وأحمد البايض.

وشارك أحمد خالد صالح في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “بدون سابق إنذار” وهو بطولة: “آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، حنان سليمان، ومن تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة”.

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