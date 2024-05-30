روكي الغلابة وهيروشيما.. نشاط فني لمحمد ممدوح في السينما بـ4 أفلام

يعيش الفنان محمد ممدوح الشهير بـ“تايسون” حالة من النشاط الفني وتحديدًا في السينما حيث يشارك في 4 أفلام سينمائية دفعة واحدة ومن المقرر عرضها على مدار العامين 2024/2025، ويرصد “الدستور” في السطور التالية النشاط الفني لتايسون في السينما وتفاصيل الأفلام التي شارك في بطولتها.

هيروشيما

ويستعد محمد ممدوح لتصوير فيلم “هيروشيما” الفترة المقبلة وتحديدًا بعد انتهاء موسم عيد الأضحى حيث بدأ أيمن يهجت التحضير لفيلمه الجديد بعقد جلسات عمل مع المخرج أحمد نادر جلال واختيار أبطاله، وانتهي بهجت قمر من تأليف الفيلم بالكامل ويعمل حاليا على عقد جلسات عمل للبدء فى تصويره خلال الأسابيع القليلة.

روكي الغلابة

ويواصل ممدوح تصوير مشاهده ضمن حادث فيلم “روكي الغلابة” والذي تخوض بطولته دنيا سمير غانم والمقرر عرضه خلال موسم صيف العام الجاري.

فيلم روكى الغلابة بطولة دنيا سمير غانم حيث يجسد شخصية رجل أعمال ويوظف بودى جارد له وهى شحصية دنيا سمير غانم في الأحداث، والفيلم انتهى صُنّاعه من تصوير ما يقرب من 40% من أحداثه، من إخراج أحمد الجندى، وتأليف كريم يوسف، ويشارك في بطوة العمل كل من محمد رضوان، مصطفى غريب، وسلوى عثمان، وآخرون، إنتاج أحمد السبكى.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص للفنان محمد ممدوح ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

إكس مراتي

يصور محمد ممدوح فيلم “إكس مراتي” بمشاركة الفنان هشام ماجد، والفنانة أمينة خليل، وانتهى المخرج معتز التونى من وضع خطة كاملة لخروج العمل على أكمل وجه، كما انتهى المؤلف كريم كيمز من كتابة سيناريو العمل بالكامل، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول مشاكل الأزواج.

لعب عيال

ويشارك “تايسون” في بطولة فيم “هيروشيما” بجانب الفنانة منى زكي والنجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال موسم صيف 2024 الجاري.

وفيلم لعب عيال من بطولة كريم عبد العزيز، منى زكي، ويعد هذا العمل عودة بين كريم ومنى بعد غيابهما عن العمل سويًا لأكثر من 15 سنة، حيث يعتبر آخر عمل جمع بينهما فيلم أبو علي الذي عرض عام 2005، وحقق نجاحًا كبيرًا.