الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير علاقات دولية: أمريكا استخدمت 80 فيتو لحماية إسرائيل

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنه كلما لجأ العرب إلى مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار، ويقوم مجلس الأمن بدوره بحفظ الأمن، تقوم أمريكا بإفشال مشروع القرار باستخدام الفيتو الأمريكي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون"، أن هناك عشرات القرارات التي وقف الفيتو الأمريكي حائلا أمامها، إذ استخدمت أمريكا  80 فيتو لحماية إسرائيل.

وتابع: "وهناك مشروعات قرارات صدرت بالفعل ولكن لم تنفذها إسرائيل، وإسرائيل تتحدى المجتمع الدولي وتحرق خيام المدنيين في رفح  وبالتالي مجلس الأمن أصبح عاجزا أمام الفيتو الأمريكي، فنحن أمام مشهد دولي وكأن العالم كله في كفة يدعم فلسطين وأمريكا وإسرائيل في كفة اخرى.

وعن الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن، أكد أنه لا يتوقع اختلافا عما يحدث كل مرة، لأن أمريكا تدعم فشل أي قرار يقف أمام مصلحة إسرائيل، لافتا إلى أن إسرائيل لم تستطع أن تتحدى المجتمع الدولي دون دعم أمريكا لها.

وواصل: "القضية الآن في رفح لا يعني اختزالها وإنكار ما يحدث في باقي قطاع غزة، ولكن وجود العدد الأكبر من النازحين في رفح هو ما يجعل العيون عليها الآن، لأن هناك مجازر تتم كما رأينا في خيام النازحين، مشيرا إلى أنه رغم كل التحديات إلا أن مصر تظل صامدة لدعم القضية الفلسطينية، وإنفاذ المساعدات ووقف إطلاق النار.

مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار أمريكا الفيتو الأمريكي إسرائيل

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