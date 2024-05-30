عاجل.. تفاصيل اجتماع وزير التموين مع شعبة المخابز لبدء تطبيق سعر الخبز

كشف عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الشعبة بالغرفة التجارية في الجيزة عن أن الاجتماع العاجل الذي عقده مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انتهي منذ قليل والذي استمر قرابة الساعتين، وذلك على خلفية زيادة سعر رغيف الخبز المدعم.

إرجاء زيادة تكلفة تصنيع الخبز المدعم

وأضاف غراب أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إرجاء زيادة تكلفة تصنيع الخبز المدعم، والتي تعد هامش ربح صاحب المخبز عن إنتاج العيش المصروف على البطاقات التموينية.

وأوضح غراب أنه من المستهدف زيادة تكلفة تصنيع الخبز (هامش الربح) بحلول شهر يوليو القادم، موضحا أن وزير التموين أصدر توجيها بتشكيل لجنة لدراسة قيمة التكلفة النهائية، ووضع السعر الجديد.

يشار إلى أن صاحب المخبز المدعم يحصل من الهيئة العامة للسلع التموينية على ما يتراوح من 13 إلى 18 قرشا عن كل رغيف خبز يقوم بإنتاجه، وتلك القيمة ضمن الـ 1.25 جنيه تكلفة إنتاج الرغيف الواحد.

وكان مجلس الوزراء أصدر أمس الأربعاء قرارًا بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم ليصبح 20 قرشا بدلا من 5 قروش، يتم تطبيقه بعد غد السبت الموافق 1 يونيو، وبذلك تتحمل الحكومة 84% من إجمالي تكلفة إنتاج الرغيف، بينما يتحمل المواطن 16%.

وكان قد كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عقد اجتماع موسع مع شعبة المخابز اليوم لتوضح تفاصيل تطبيق قرار مجلس الوزراء برفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا.

وقال وزير التموين إن منظومة الدعم بأكملها مُميكنة، بداية من استلام الأقماح لإجراء عملية الطحن مرورًا بتوزيع الدقيق على المخابز، ثم عملية الخَبز، وتوزيع الخُبز على المواطنين، مضيفًا أنه "عندما نتحدث عن أرقام نستطيع أن نُطْلِعكم عليها شهرًا بشهر أو عامًا بعام".

تابع: "أود أن أؤكد، ولديّ كشف مطبوع بالأرقام من الحاسب الآلي يتضمن أنه حتى شهر مايو الجاري تم صرف 88 مليارًا و861 مليون رغيف خبز".

استطرد: "عندما قمنا بتقييم شهر يونيو، من واقع عدد البطاقات الموجودة ومعدلات صرف الخبز، من المتوقع وصول عدد الأرغفة إلى 100 مليار و728 مليون رغيف".

من جهته، أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز والاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار تحريك سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش يهدف لضمان استدامة الدعم المقدم للمواطنين بجانب تخفيف حدة الأعباء التي أثقلت كاهل الموازنة العامة.

أوضح غراب أن سعر رغيف الخبز المدعم الجديد يعادل 1/5 من التكلفة الفعلية والمقدرة بـ125 قرشًا، حيث تقوم الدولة بإنتاج ما بين 250 إلى 275 رغيفًا يوميًا بما يوازي نحو 100 رغيف سنويًا، وذلك عبر 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية لصالح 71 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة، منوهًا بأن الدعم اليومي الرغيف وصل إلى 30.3 مليون جنيه.

ولفت غراب إلى أن مخصصات دعم الخبز في الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي 2023-2024 بلغت نحو 92 مليار جنيه من إجمالي دعم السلع التموينية البالغ أكثر من 127 مليار جنيه.

وارتفعت مخصصات دعم الخبز في الموازنة الجديدة 2024-2025 إلى 134 مليار جنيه من إجمالي الدعم السلعي المقدر بـ144 مليار جنيه.

أضاف غراب أن الدولة تحملت الجانب الأكبر من دعم الخبز نيابة عن المواطنين طيلة السنوات الماضية بواقع 120 قرشًا في الرغيف في حين يسدد المواطن 5 قروش ثمنًا له.

كشف عن عقد اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث تكلفة إنتاج الخبز الجديدة في ضوء التطورات الأخيرة، منوهًا بأن التكلفة لم يحدث بها تغيير منذ 4 سنوات بالرغم من رفع أسعار المحروقات.

وشدد على أن ثبات التكلفة وعدم تحريك الأسعار تسبب في مضاعفة الأعباء والمصروفات على أصحاب المخابز جراء زيادة متطلبات الإنتاج المختلفة خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت ارتفاعات كبيرة مع عدم قدرة أصحاب المخابز على الإيفاء بكل هذه المصروفات.

أوضح غراب أن تكلفة الخبز المدعم أصبحت مقاربة للخبز الحر لدى المخابز السياحية والذي وصل سعره إلى 100 قرش بعد خفض سعر طن الدقيق لأقل من 15 ألف جنيه للطن.

من جهته، قال عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز ورئيس شعبة المنيا، إن تحريك سعر الرغيف أمر حتمي، خاصة أنه لم يشهد أي تغيير منذ عام 1988، ما تسبب في مضاعفة الأعباء على الدولة وأصحاب المخابز، بالإضافة إلى عدم حصول المواطن على خبز بمواصفات جيدة.

ونوه بأنه الشعبة العامة ستتواصل مع هيئة السلع التموينية لتعديل نظام الصرف وفقًا للأسعار الجديدة والحصص التي سيتم الاتفاق عليها.

أوضح عمر أن حصة الفرد من الخبز المدعم لا تزال 5 أرغفة يوميًا، مشيرًا إلى أن التغيير الذي حدث هو صرف حصة 3 أيام كما هو متبع بقيمة 3 جنيهات بعد رفع سعر الرغيف عند 20 قرشًا بدلا من 75 قرشًا، والتي يسددها وقت أن كان سعر الرغيف عند 5 قروش.

