الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز

رجاء عطية: كلمة الرئيس في المنتدي العربي الصيني تضمنت "رسائل قوية"

رجاء عطية
رجاء عطية

ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، بكلمة الرئيس السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدي العربي – الصيني، المنعقة فى العاصمة الصينية بكين، قائلا:" كلمة الرئيس تضمنت رسائل قوية تخاطب الضمير الإنساني العالمي وسلطت الضوء على قضايا السلام والأمن الإقليمي وتعد جرس إنذار للعالم بشأن الأوضاع فى غزة".

أضاف عطية، فى تصريحات، الخميس، أن كلمة الرئيس السيسي، تناولت أيضا قضايا حيوية كتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين الصيني والعربي في التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي، ونقل وتوطين التكنولوجيا إلى جانب مكافحة التغير المناخى، مشيرًا إلى أن الرئيس حريص على وضع الجانب الصيني في الصورة فيما يتعلق بالقضايا الملحة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، فالصين عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ويعول على مصداقيتها العرب في دعم قرارات وقف إطلاق النار  فى غزة.

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وأوضح عطية أن دعوة الرئيس السيسي، في كلمته، لكل أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئوليتهم لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، تعكس موقف المصري الثابت الراسخ تجاه التعامل مع الأوضاع في فلسطين منذ اليوم الأول للحرب، وضرورة إيجاد حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

رجاء عطية الحرية المصري السيسي العاصمة الصينية بكين الضمير الانساني

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