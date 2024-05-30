باحث بالمركز المصري: اليوم نحن أقرب لسيناريو الحرب الإقليمية في أي وقت مضى

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مؤسسة الرئاسة المصرية منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحتى الآن، يوجد رؤية استباقية لتداعيات الصراع في فلسطين سواء على المستوى الداخلى الفلسطيني، وأيضًا على المستوى الأوسع فيما يتعلق بالإقليم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، الدولة المصرية، كانت سابقة فيما يتعلق بالتحذير من تداعيات هذه الحرب، أو لاقبال على الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على غزة الآن، مؤكدًا أن ما حذرت منه الدولة قد تحقق بالفعل.

وواصل: "اليوم نحن أقرب لسيناريو الحرب الإقليمية في أي وقت ماضى، لدينا جبهات مشتعلة في الإقليم، سواء الجبهة الخاصة بشمال الاراضي المحتلة، أو جبهة حزب الله اللبناني، فضلًا عن التصعيد في منطقة البحر الأحمر، ولاسيما التصعيد اتجاه الأراضي السورية، جنبًا إلى جنب مع المواجهة الإيرانية الإسرائيلية".

واستكمل: "هذه الاثار الكارثية الاسرائيلية للحرب على قطاع غزة، كانت الدولة المصرية سباقة على التحذير منها، والتأكيد على ضرورة تعاون المجتمع لدولي والدول الفعالة في هذا الملف من أجل الحيلولة دون حدوث هذا السنياريو".