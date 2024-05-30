الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة الخارجة

ازالة التعديات
ازالة التعديات

نفذت محافظة الوادى الجديد، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة الخارجة حيث تم استرداد مساحة ستة أفدنة من الأراضي الواقعة بالطريق الدائري في الخارجة فى المهد.

وقال جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة، إن الحملة قامت بها لجنة مشكلة برئاسة  أحمد صديقي، مساعد رئيس المركز، وضمّت في عضويتها  محمود جهلان، مدير الشئون القانونية، والمهندس محمود رزق، مسؤول أملاك الدولة. هدفت الحملة إلى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وإعادة الأراضي إلى أملاك الدولة حيث تم كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين.

استمرار تنفيذ حملة الازالات والتعديات على املاك الدولة 

وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي ووزارات التنمية المحلية والدفاع والداخلية والزراعة والري والمحافظات وجهات الولاية.


وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتي 12 أبريل 2024، مؤكدًا أن السيد رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مما يعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

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