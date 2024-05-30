الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

أعلنت الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الصحة الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 36224 شهيدًا، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 53 شهيدًا و357 مصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وناشدت الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية والجهات المعنية فتح معابر قطاع غزة لتسهيل خروج المرضى والجرحى للعلاج بالخارج.