أكرم القصاص: مصر والصين متفقتان على إصلاح النظام الدولى ووقف الحرب على غزة

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، أن العلاقات بين مصر والصين مهمة ومتميزة فى سياق دولي جديد وفى اتفاق على تعديل النظام العالمي، موضحا أن النظام الحالي مختل ومجلس الأمن لم يفعل شيئا أمام الإبادة والأمم المتحدة عاجزة عن اتخاذ قرارات أمام الفيتو الأمريكي ويجب إلغاء هذا النظام.

وأوضح أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة “دي إم سي”، أن الصين أصبحت ذات نفوذ اقتصادي وسياسى كبير وهى من الأطراف الدولية الفاعلة ولها مواقف مهمة مع القضايا الفلسطينية والعربية، لافتا إلى أن العلاقات بين مصر والصين استراتيجية وهناك اتفاق على إصلاح النظام الدولي ووقف الحرب على غزة.

وأضاف أكرم القصاص أن الصين لها وساطات لحل قضايا مثل الخلاف بين إيران والمملكة العربية السعودية وهما يرون اختلالا حقيقيا في النظام الدولي حتى دول أوروبا نفسها تغير من مواقفها، مشيرا إلى أن الاقتصاد يشكل جزءا كبيرا من السياسة وما يجرى من إعادة بناء الاقتصاد الدولي هو إعادة بناء القوة على إعادة توزيع الأدوار.

واستكمل: "الصين قادرة تكون فاعلة وقادرة على لعب دورا في إصلاح النظام الدولي وتدعم القضايا العربية وتدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار فى غزة".