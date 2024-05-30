الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفير أيمن مشرفة: الصين لها دور متطور بالمنطقة وتدعم القضايا العربية

السفير أيمن مشرفة
السفير أيمن مشرفة

أكد السفير أيمن مشرفة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس السيسي خلال زيارته للصين تحدث عن أهمية العلاقات العربيات الصينية وما يعوله العالم العربي على الصين، موضحا أن الصين عضو دائم في مجلس الأمن، وبدأت تهتم بقضايا الشرق الأوسط، كما أن الرئيس السيسي أكد خلال الزيارة على القضايا المحورية التي تحيط مصر.

وأضاف السفير أيمن مشرفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، أن مصر محاطة بأزمات شرقا وغربا وجنوبا، وخاصة العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر لمدة 8 شهور وفشل مجلس الأمن في حل الأزمة، مشددا على أن الصين مطالبة بالضغط على العالم لتحمل المسئولية القانونية والإنسانية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وإقامة ممرات آمنة لوصول الدعم للشعب الفلسطيني.

وتابع: "الصين لها دور متطور في قضايا المنطقة وبصفة خاصة الشرق الأوسط، بسبب وصول التبادل التجاري مع هذه المنطقة لأرقام كبيرة تبلغ وحوالي 30% من التجارة الصينية"، مفيدا بأن الاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط تصل إلى 250 مليار دولار.

 

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