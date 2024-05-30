تعاون مصري ليبي في مجال تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بليبيا

قال د.سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للمرافق، إن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يتابع باهتمام موقف التعاون بين وزارة الإسكان والدول الإفريقية فيما يخص تنفيذ المشروعات وتبادل الخبرات، لتحقيق التنمية المستهدفة بمحاورها المختلفة فى دول إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال لقاء تم اليوم بين نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وحسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، والرئيس الفخري لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، وممثلي جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في ليبيا، بغرض مناقشة خطط التعاون المشترك ونقل الخبرات بين استشاريي التصميمات ومقاولي التنفيذ بين البلدين، لتحقيق التنمية الشاملة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).

تفصيل لقاء نائب وزير الاسكان مع رئيس اتحاد المقاولين الافريقي والوفد الاسكان الليبي:

واستهل د.سيد إسماعيل اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين مصر وكافة الدول الإفريقية والعربية فيما يخص تبادل الخبرات لتنفيذ نهضة شاملة في البنية التحتية، ولاسيما مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض د.سيد إسماعيل ، حجم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الـ10 سنوات السابقة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة تغطية الخدمات على مستوى الجمهورية.

وأشار نائب الوزير إلى الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الكثير من الشركات الوطنية المصرية في تنفيذ وإدارة المرافق القائمة، والتي يمكن الاستفادة منها في المشروعات المخطط تنفيذها مع الأشقاء في ليبيا.

رئيس الاتحاد الافريقي : يؤكد على أهمية التنسيق لتبادل الخبرات بين مصر ولبيبا

من جانبه أكد حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي، أهمية استمرار التنسيق وفتح سبل التواصل لتبادل المعلومات والخبرات والكوادر لتحقيق الخطط الإستراتيجية للقطاع في ليبيا والتى تستهدف منها سرعة إعادة الاعمار.

أشاد مسئولو جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في ليبيا بحجم وجودة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة في مصر، مؤكدين أن النهضة العمرانية في مصر تعتبر نموذجا يحتذي به لكافة الدول في إفريقيا.