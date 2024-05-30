الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشهاد شاب وإصابة أربعة آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينتى البيرة ورام الله

جريدة الدستور

استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي البيرة ورام الله للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية- في بيان صحفي- بأن الشاب استشهد في مستشفى الهلال الأحمر في البيرة متأثرًا بجروحه الخطيرة، وهناك ثلاث إصابات أخرى. 

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وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا، لم تعرف هويته بعد، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحامها مدينتي البيرة ورام الله. 

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، فجر اليوم، عدة أحياء في رام الله، وداهمت محلات الصرافة، وأحرقت ما يصل إلى 200 محل وبسطة في السوق المركزية بقلب رام الله.

شاب فلسطينى اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي مدينتي البيرة ورام الله وزارة الصحة الفلسطينية مستشفى الهلال الأحمر

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