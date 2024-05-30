الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز

وزير الخارجية الإيطالي يشارك بوزاري الناتو في براغ حاملا أولويات بلاده

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

 يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في الاجتماع الوزاري غير الرسمي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تحضيرًا لقمة واشنطن المقررة في 9-11 يوليو القادم، التي ستصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للحلف.

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قال تاياني - إنه سيطرح خلال الاجتماع غير الرسمي في براغ اليوم وغدا- أولويات إيطاليا، أيضا بوصفها رئيسة المجموعة السبع، والكامنة في الدعم الكامل لأوكرانيا حتى يتم التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم، ولكن من دون نشر قواتنا على الأرض لأننا لسنا في حالة حرب ضد روسيا"، وفق ما نقلت عنه وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

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يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في الاجتماع الوزاري غير الرسمي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تحضيرًا لقمة واشنطن

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن أولويات بلاده تتضمن أيضا "الالتزام بزيادة تدريجية ومستدامة في الإنفاق الدفاعي، مع واجب الأخذ في الاعتبار المساهمة التي نقدمها من حيث الرجال والمعدات في مهام الناتو، إضافة إلى تعزيز التعاون مع بلدان شريكة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ واهتمام أكبر بالجناح الجنوبي الذي يمثل أولوية استراتيجية لنا".

وأضاف "تاياني": "نريد بناء تحالف متماسك بوسعه إعادة إطلاق عمله بقوة في قمة واشنطن المهمة وإبراز نفسه في المستقبل كرائد في مجال السلام وفي بسط الاستقرار في المنطقة الأوروأطلسية".

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