المصري يهزم جمهورية شبين بصعوبة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر

تأهل فريق المصري البورسعيدي إلى الدور ثمن النهائي ببطولة كأس مصر عقب الفوز على جمهورية شبين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب "برج العرب" في دور الـ32.

سجل ميدو جابر هدف المباراة الوحيد لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

أحداث المباراة

المصري بدأ المباراة بقوة من البداية، وشهدت الدقيقة الرابعة كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المصري من الطرف الأيمن عن طريق ميدو جابر أمسكها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 17 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المصري عن طريق كريم العراقي شتتها الدفاع لتصل إلى عمرو موسى الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى صلاح محسن الذي راوغ المدافع وسدد كرة أعلى العارضة.

في الدقيقة 25 تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح جمهورية شبين لكنها وصلت سهلة إلى محمود جاد حارس المصري.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 30 بعد تمريرة من عمرو موسى إلى ميدو جابر الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وسجل فريق جمهورية شبين هدفًا في الدقيقة 40 لكن تم إلغائه بداعي وجود تسلل على ناجي جدو.

في الدقيقة 43 تصويبة قوية من يمين منطقة الجزاء لصالح جمهورية شبين عن طريق حمودي تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وأضاع المصري فرصة أخرى في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من عمرو موسى إلى ميدو جابر الذي سدد كرة رأسية من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

في الدقيقة 67 كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المصري عن طريق ميدو جابر ليسدد صلاح محسن كرة أعلى العارضة.

المصري سيطر على الدقائق الأخيرة من المباراة لينجح في تحقيق الفوز على جمهورية شبين بهدف نظيف.

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