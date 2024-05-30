الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيطاليا: نريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكن مع ضمانات لإسرائيل

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 أعربت إيطاليا، على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، عن "الرغبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن يجب أن تكون هناك ضمانات لـ(إسرائيل)".

وأعاد "تاياني" - في تصريحات اليوم الخميس، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - تأكيد "الالتزام بإقامة دولة فلسطينية يجب أن تعترف بإسرائيل ويجب أن تعترف بها إسرائيل"، مضيفا: "إننا نريد خروج حركة (حماس) من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

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وقال وزير الخارجية الإيطالي إنه ليس من قبيل الصدفة أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قد اختار إيطاليا كأول دولة يبدأ منها جولته الأوروبية يوم السبت الماضي.

إيطاليا الدولة الفلسطينية وكالة الأنباء الإيطالية دولة فلسطينية إسرائيل الدولة الفلسطينية المستقبلية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى

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